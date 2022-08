Strandgasten kiezen massaal voor de deelscooter: "Beter dan een warme bus"

Strandgasten komen massaal met de deelscooter naar de stranden van Zandvoort en Bloemendaal. Vanuit Haarlem is de rit met de scooter goed te doen en een mooi alternatief voor de auto of openbaar vervoer, zo blijkt. "Veel beter dan een warme bus", vertelt een man in Bloemendaal.

Vooral twintigers hebben de deelscooter ontdekt als vervoersmiddel naar het strand. Het scheelt ze een flinke fietstocht in de hitte en velen verkiezen de scooter boven de trein of bus. "Ik pak 'm heel vaak, dit is zeker beter dan de trein. Honderd procent!", zo vertelt een jonge man bij Bloemendaal aan Zee. Beter dan auto en fiets Een andere gebruiker van de deelscooter ging voorheen nog wel eens met de auto naar het strand, maar vooral de parkeerkosten vond ze aan de hoge kant. "Je moet ook maar net een plekje kunnen vinden en met de fiets vind ik eigenlijk net te ver." De meesten zijn ook niet bang dat ze geen scooter meer zullen aantreffen als ze teruggaan. "Er staan er zoveel, dat heb ik eigenlijk nooit meegemaakt dat er geen één meer staat", vertelt een jonge vrouw. Een man die de deelscooter niet zo lang geleden heeft ontdekt, maakt zich er ook geen zorgen over. "Als dat het ergste is, dat je met de bus terug moet. Dat is toch ook te overzien?" Tekst gaat verder onder de afbeelding.

In de apps van Felyx (links) en GO (rechts) is de Zandvoortse en Bloemendaalse 'deelscooterzee' goed zichtbaar - NH Nieuws