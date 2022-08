Live NH Sport met Willem II - Telstar

Willem II en Telstar staan vanavond in de eerste divisie tegenover elkaar. Een duel dat in de historie van het betaalde voetbal pas tien keer eerder werd gespeeld. Voor het laatst in 2014. NH Sport doet in de radio-uitzending van NH Sport live verslag.

Beide clubs hebben na twee speeldagen één punt. Voor het uit de eredivisie gedegradeerde Willem II is dat een teleurstelling. Doelstelling van de ploeg van trainer Kevin Hofland is om dit seizoen direct terug te keren op het hoogste niveau. De Tilburgers weten zich daarbij gesteund door een enorme achterban; er zijn meer dan tienduizend seizoenkaarten verkocht.

Telstar begon met eeen 1-1 gelijkspel tegen Jong Ajax en kreeg vervolgens van PEC Zwolle met 0-5 op de broek. Binnen een paar minuten keken de Witte Leeuwen vorige week al tegen een 0-2 achterstand aan. Volgens trainer Mike Snoei is het zaak om dat vooral te voorkomen. Deze week kreeg Telstar met RKC-huurling David Min aanvallend versterking.

Laatste zege: 1985

Acht jaar geleden troffen Willem II en Telstar elkaar voor het laatst in competitieverband. De ploeg van toenmalig trainer Marcel Keizer en spelers als Antony Correia, Kevin van Essen, Sjaak Lettinga en Johan Kulhan ging met 4-0 over de knie. Twee keer wist Telstar te winnen in Tilburg. In 1963 (0-2) en voor het laatst in 1985 (0-2). Doelpuntenmakers bij de laatste zege waren Marco Achmad en Gerrie Schaap.