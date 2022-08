Pak slaag voor Telstar tegen kampioenskandidaat PEC Zwolle

Telstar heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen met 5-0 verloren van PEC Zwolle. Al in de tweede minuut van de wedstrijd maakte Landu de eerste goal voor de bezoekers. Acht minuten later was het Zwolle-spits Vellios met de tweede goal van de avond.

Zo was al heel snel duidelijk dat Telstar een zware avond ging krijgen. Nog voor rust was het Landu met zijn tweede. De ploeg van Mike Snoei zette daar weinig tegenover.

Ander spelsysteem

Met een driedubbele wissel probeerde Snoei het wedstrijdbeeld te veranderen. Ook ging het 5-3-2 systeem de prullenbak in en ging Telstar 4-3-3 spelen. Dat leverde kansjes op voor Apau en Blommestijn. Toch kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. Görlach wist van dichtbij binnen te tikken. Het werd allemaal nog erger voor Telstar, want in de slotfase was het Van den Belt die binnen wist te koppen.

Opstelling Telstar: Koeman; Mulder, Apau, Oude Kotte, Bensabouh, Kruiver (Seedorf/46); Najah, Overtoom (Dijkstra/46), Ainsalu (Liesdek/46); Plet (Smit/82), Blommestijn (Van den Heerik/66)