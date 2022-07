Testspelers Telstar laten zich zien ondanks nederlaag tegen tiental van Willem II

De eerste nederlaag in de voorbereiding voor Telstar is een feit. De ploeg van Mike Snoei verloor met 2-0 van Willem II. Die stand in Loon op Zand was voor de rust al behaald. Bij Telstar stonden er opnieuw weer veel testspelers op het veld die de kans kregen om zich te bewijzen.

Telstar-verdediger Özgür Aktas maakt een succesvolle sliding - Pro Shots / Erich Snijder

De Brabanders begonnen sterker aan de oefenpot en kregen na vijf minuten een kansje. Lucas Woudenberg stoomde op en gaf een voorzet op Jeremy Bokila, die kon net niet bij de bal. Via een rebound in het strafschopgebied kon Max Svensson Willem II op voorsprong zetten: 1-0. Doelman Joey Houweling was kansloos. Nog geen minuut later werd Telstar levensgevaarlijk. Na een lange steekpass van Marko Kerkez had Glynor Plet namelijk een vrije doortocht. Die werd belemmerd door Amine Lachkar, die Plet van achteren neerhaalde en rood ontving. Telstar kan niet profiteren Ondanks het ondertal bleven de Tilburgers gevaarlijk, zo schampte Nick Doodeman (voormalig FC Volendam) een voorzet van Woudenberg. De Venhuizenaar kon daarna wel juichen, nadat hij een volley in het doel schoot. Plet kreeg voor rust nog een kans, maar dat veranderde niks aan het scoreverloop. In de tweede helft werd er veel gewisseld, waardoor er een stuk minder kansen te noteren waren. Telstar kan na de rust ook niet profiteren van het overwicht in spelers, dus de stand eindigde in 2-0 voor Willem II. Tekst gaat verder onder de video.

Mike Snoei ziet dat meerdere testspelers opstaan - NH Sport

Bij Telstar kregen net zoals in de 2-0 overwinning op Lisse weer de nodige testspelers de kans om zich te bewijzen. Trainer Mike Snoei was erg blij met de verrichtingen van meerdere spelers. "Ik zie tussendoor een aantal testspelers opstaan. Ik ben bijzonder gecharmeerd van Jonathan Mulder en ook over Mikhel Ainsalu uit Estland zijn we erg tevreden. Ik zou hem graag willen binnenhalen voor Telstar." Uit het zicht Snoei ging na afloop van het duel ook in op de status van testspelers die vorige week op proef waren. "Rohat Agca is helaas te licht bevonden. Van doelman Baboucarr Gaye weten we wat hij kan. Die houden we nog achter de hand. Maar vandaag wilden we nog Vladislavs Lazarevs aan het werk zien."

Mike Snoei over de status van de testspelers bij Telstar - NH Sport