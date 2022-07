Oorlog in Oekraïne brengt international Ainsalu in Velsen-Zuid

Het is de meest opvallende naam tussen de batterij aan testspelers die deze dagen bij Telstar op proef is: Mihkel Ainsalu. De oorlog in Oekraïne bracht de international van Estland uiteindelijk bij de Witte Leeuwen. Ainsalu speelde in de oefenwedstrijd tegen Willem II zeventig minuten mee en liet een ijzersterke indruk achter bij trainer Mike Snoei.

Door de oorlog in Oekraïne is Mihkel Ainsalu nu bij Telstar op proef - NH Sport/Frank van der Meijden

De weg van Ainsalu naar Velsen-Zuid is bijzonder. De fysiek sterke middenvelder stond op de drempel om in Oekraïne te gaan spelen. De oorlog gooide echter roet in het eten voor de 26-jarige voetballer. "Ik stond op het punt om een contract te tekenen in Oekraïne. Maar de oorlog begon en dus moest ik vluchten. Ik ging terug naar Estland en nu ben ik hier. Ik ben erg dankbaar voor de kans die ik heb gekregen om hier te zijn", aldus Ainsalu.

Quote "De oorlog begon en dus moest ik vluchten" testspeler Mihkel Ainsalu

Binnenhalen Ook trainer Mike Snoei ziet het meer dan zitten in de testspeler. "Ik zou onze vriend uit Estland graag binnenhalen. Wij vinden het een erg goede middenvelder. Of hij haalbaar is voor Telstar moet nog blijken." Tekst gaat verder onder de video.

Mike Snoei zou Mihkel Ainsalu graag aan de selectie van Telstar toevoegen - NH Sport

Ainsalu speelde tot op heden dertien interlands voor zijn land, waaronder een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland in Amsterdam. "Daar wil ik niet meer aan herinnerd worden. Dat was een hele zware wedstrijd en we verloren die ook ruim met 5-0", aldus Ainsalu. Positief gevoel De komende dagen zal duidelijk worden of Telstar en Ainsalu langer met elkaar doorgaan. Als het aan Ainsalu ligt blijft hij dit seizoen in Velsen-Zuid. "Tot nu toe is alles goed bevallen. Ik ben erg positief over de club. Alles ziet er hier goed uit voor mij."

Mihkel Ainsalu probeert zijn vorige bezoek aan Nederland te vergeten - NH Sport/Frank van der Meijden