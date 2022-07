Telstar brengt met nieuw uitshirt ode aan staal: "Gesmeed voor succes"

Volgens algemeen directeur Pieter de Waard van Telstar is het nieuwe shirt een steun in de rug voor de werknemers van Tata Steel."De wereld heeft schoon dan wel ‘groen’ staal in een schone omgeving nodig, Tata Steel kan dat maken. Wij erkennen met ons nieuwe uitshirt de mensen die een bijdrage aan die transformatie leveren. Ze verdienen een steun in de rug."

Nieuw seizoen

Telstar is op dit moment volop bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Mike Snoei won dinsdagavond met 2-0 een oefenwedstrijd van FC Lisse. Aanstaande zaterdag staat het volgende duel op het programma. Willem II is dan in Loon op Zand de tegenstander.

Het nieuwe seizoen in de eerste divisie begint voor Telstar op maandag 8 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong Ajax.