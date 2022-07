Drietal testspelers valt af bij Telstar: "Je moet beter zijn dan wat wij al hebben"

Doelman van Gambia

Van de andere voetballers is nog niet bekend of ze ook komende week nog op proef zijn in Velsen-Zuid. Eén van die spelers is keeper Baboucarr Gaye. Hij deed vandaag mee in het oefenduel tegen Stormvogels (3-2 winst).

De Gambiaanse doelman wil zelf graag blijven in Velsen-Zuid. "Ik heb alles gedaan wat ik kon doen deze week en nu is het afwachten wat de trainer besluit. Als ik de kans krijg, dan grijp ik hem", was het commentaar van Gaye na de wedstrijd.

Tekst loopt door onder video