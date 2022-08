FC Volendam met lege handen na eerste thuisduel in de eredivisie tegen NEC

De eerste thuiswedstrijd in de eredivisie heeft FC Volendam geen punten opgeleverd. Ondanks een vroege voorsprong, dankzij een doelpunt van Daryl van Mieghem, verloor de ploeg van trainer Wim Jonk met 1-4 van NEC.

Oussama Tannane (l) is Brian Plat te snel af en scoort tegen FC Volendam - Pro Shots / Erik Pasman

Jonk had in tegenstelling tot vorige week tegen FC Groningen (2-2) een basisplaats ingeruimd voor Henk Veerman. Daardoor begon Ibrahim el Kadiri op de bank. Bij NEC startte Jasper Cillessen voor het eerst als keeper. Jasper Cillessen De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de bezoekers. In de omschakeling slaagde Pedro Marquez er niet in om de voorzet vanaf rechts binnen te glijden. In de 11e minuut was het wél raak, maar aan de andere kant: Benaissa Benamar verstuurde een magistrale pass op Van Mieghem die de bal langs de keeper van Oranje schoot. Vier minuten later verdubbelde Derry John Murkin bijna de score. Cillessen verkeek zich op het afstandsschot van de linksback, maar had geluk dat de bal op het dak van het doel viel. Tekst gaat verder onder de tweet.

Na dit hachelijke moment draaide NEC de wedstrijd in no time om. De Volendam-verdediging verloor bij een ingooi twee opeenvolgende kopduels, waarna Elayis Tavsan succesvol kon afdrukken: 1-1. In de 19e minuut scoorde Oussama Tannane de 1-2. De middenvelder kreeg de bal van Marques en klopte Brian Plat op snelheid. Via de binnenkant paal schoot Tannane raak. Tekst gaat verder onder de tweet.

FC Volendam kreeg in het resterende deel van de eerste helft nog een paar goede mogelijkheden weer langszij te komen. Robert Mühren kopte buiten bereik van Cillessen op de lat en bij een andere kopkans wist hij Henk Veerman net niet te bereiken. Op slag van rust redde de doelman van NEC fraai op een afstandsschot van El Kadiri, die in de 36e minuut in het veld was gekomen voor de geblesseerde Franco Antonucci. Tweede helft El Kadiri was na rust opnieuw dichtbij een treffer, maar zijn schot zeilde net over. Aan de overzijde moest Filip Stankovic in actie komen bij een kopbal van Marquez. Met een dubbele wissel (Bilal Ould-Chikh en Gaetano Oristanio in plaats van Billy van Duijl en Henk Veerman) probeerde de thuisploeg de druk op te voeren, maar de gelijkmaker bleef uit. In de 76e minuut gooide het Deense duo van NEC de wedstrijd in het slot. Lasse Schöne legde de bal panklaar op de vrijstaande Mikkel Duelund en die kopte de 1-3 tegen de touwen. De 1-4 van invaller Jordy Bruijn in de 90e minuut maakte de feestvreugde van de Nijmegenaren nog een stukje groter. Tekst gaat verder onder de tweet.

Volgend weekend komt FC Volendam niet in actie. De uitwedstrijd tegen PSV is uitgesteld omdat de Eindhovenaren zich voor de play-offs van de Champions League hebben geplaatst. De eerstvolgende competitiewedstrijd is nu zondag 28 augustus, opnieuw thuis, tegen FC Twente. De woensdag erna wordt PSV - FC Volendam ingehaald. Opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat, Van Duijl (B. Ould-Chikh/59), Mirani, Murkin; Benamar (W. Ould-Chikh/83), Mühren, Eijting, Van Mieghem, Veerman (Oristanio/59) en Antonucci (El Kadiri/36)