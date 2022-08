Monnickendammer Martijn Kaars scoort eerste treffer voor ambitieus Helmond Sport: "Bevrijding"

Geen winst vrijdagavond voor Martijn Kaars namens Helmond Sport tegen Jong AZ. De aanvaller uit Monnickendam zag zijn ploeg met 3-1 verliezen, maar hij scoorde wel z'n eerste doelpunt in dienst van de Brabantse club. "Het was wel een bevrijding en een lekker gevoel."

Martijn Kaars over zijn eerste doelpunt voor Helmond Sport - NH Nieuws

Een paar maanden geleden maakte Kaars de overstap van FC Volendam naar Helmond Sport. Met de Palingboeren promoveerde hij naar de eredivisie, maar de aanvaller zelf nam afscheid na vier jaar. Bij de ploeg van Wim Jonk was Kaars lang niet altijd zeker van een basisplaats. "Hier bij Helmond Sport krijg ik speeltijd en kan ik doelpunten gaan maken."

De treffer van Martijn Kaars in de eerste helft betekende de gelijkmaker tegen Jong AZ. Gezien het wedstrijdbeeld waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar Jong AZ nam in de slotfase toch de punten mee naar Noord-Holland.

Martijn Kaars over zijn vertrek bij FC Volendam - NH Nieuws

Nu na twee speelrondes staat de teller voor Kaars op één treffer, dat hadden er eigenlijk wel wat meer moeten zijn. Vorige week kreeg de Monnickendammer ook al de nodige kansen tegen NAC en tegen Jong AZ was hij heel dichtbij een tweede doelpunt na een spectaculaire omhaal.

Ambitieus Helmond Sport

Kaars is één van de vele nieuwe gezichten bij Helmond Sport. Vijftien nieuwe spelers kwamen maar liefst naar de Brabantse club deze zomer. Daarnaast is het spelersbudget opgepompt naar 1,8 miljoen euro en voorzitter Philippe van Esch zei deze zomer dat de club binnen drie jaar wil promoveren naar de eredivisie. Dat zijn behoorlijke ambities als je kijkt naar de recente prestaties. Zo eindigde Helmond Sport vorig seizoen als nummer twintig en dus als laatste in de eerste divisie.

