Publiek de winnaar bij opening FC Volendam: "Strijd, kansen en goede momenten"

In het hoge noorden was het geen moment saai bij de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Volendam. De bezoekers leken in de eerste eredivisiewedstrijd in dertien jaar tijd tegen een zeperd aan te lopen, maar sleepten een punt uit het vuur. "Ik heb als coach genoten van de wedstrijd", zegt Wim Jonk na afloop.

FC Volendam-trainer Wim Jonk: "Je voelde de onzekerheid toenemen" - NH Sport / Stephan Brandhorst

FC Volendam keek binnen het eerste half uur tegen een 2-0 achterstand aan. De Volendammers werden kinderlijk te kijk gezet. Het was Daryl van Mieghem die met een doelpunt zijn ploeg bij de hand nam. Na de rust legde hij een hoekschop op het hoofd van Benaissa Benamar en had zelfs nog de winnende op zijn voet met een bal op de paal. "Als je ziet hoe we terugkomen na een 2-0 achterstand, dan spelen we gewoon een goede pot", oordeelde Van Mieghem. Tekst loopt door onder de video.

Daryl van Mieghem was tegen FC Groningen bepalend met een doelpunt en een assist - NH Sport / Stephan Brandhorst

Veerman Het moment dat de wedstrijd omdraaide, was de invalbeurt van Henk Veerman. De spits kwam in de 38e minuut binnen de lijnen en dat gaf de bezoekers een boost. "Ik wilde niet wachten, want anders kan je voor rust nog een goal tegen krijgen. Dan ligt de wedstrijd wel overhoop", zegt Jonk, die Veerman sterk zag beginnen. Tekst loopt door onder de video.

Jonk: "Met Henk Veerman weet je wat je binnenbrengt" - NH Sport / Stephan Brandhorst

FC Volendam begint de eredivisie met een punt bij FC Groningen (1-1). Volgende week zondag speelt Het Nieuwe Oranje de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Dan komt NEC om 12.15 uur op bezoek aan de Dijk.