Targetman Henk Veerman begint waarschijnlijk aan laatste kunstje bij FC Volendam

Hoewel Henk Veerman al gepresenteerd is bij FC Volendam, stond de nieuwe aanwinst nog niet op het veld. Het laatste papierwerk moet nog voldaan worden en dan kan de spits écht zijn rentree op het trainingsveld bij 'zijn' Volendam maken. "Alleen de kleedkamers zijn nog hetzelfde, maar voor de rest is alles anders", zegt Veerman die na zeven jaar terugkeert aan De Dijk.

Veerman volgde de club de laatste jaren nog altijd op de voet. Als supporter zat hij op de tribune en heeft hij de promotie van dichtbij meegemaakt. "Dat was magisch", zegt de boomlange spits. Ondanks dat Veerman op dat moment wist dat de club naar de eredivisie was gepromoveerd, dacht hij nog niet aan een transfer. "Ik was toen nog eerste spits bij FC Utrecht."

Koppel met Mühren

Deze zomer haalde de Domstedeligen flinke concurrentie in huis met Bas Dost. Vervolgens is Veerman gaan nadenken en kwam hij snel tot de conclusie om terug te keren naar Volendam. Bij Het Nieuwe Oranje zal Veerman een koppel kunnen vormen met Robert Mühren, die vorig jaar 29 doelpunten in de eerste divisie maakte. De twee speelde in het verleden al even samen bij FC Volendam. "Toen speelde Robert achter mij."

