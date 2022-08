Supporters FC Volendam klaar voor eerste eredivisiewedstrijd: "Hier hebben we 14 jaar op gewacht"

Een paar uur voor de eerste eredivisiewedstrijd van FC Volendam sinds de promotie staan de supporters klaar bij het stadion om de bus in te gaan. Het is gelijk een verre trip, want om 12.15 uur staat de aftrap van hun ploeg tegen FC Groningen op het programma. Cor de Vries en zijn vrienden zijn er helemaal klaar voor: "Je komt in grotere stadions met meer fans. Dit is het echte werk."

Sinds de promotie van Volendam is dit het moment waar ze naar uit hebben gekeken. "Hier hebben we 14 jaar op gewacht", zegt Cor. Op het terrein waar het promotiefeest uitzinnig werd gevierd stapt hij samen met vrienden Mike Sens en Mark Heilig in de bussen. Al jarenlang gaan ze naar elke wedstrijd, uit en thuis. Ze zijn vandaag zeker niet de enigen: ruim 200 man moedigen de ploeg van Wim Jonk vanmiddag aan. Bewondering voor Wim Jonk Ze zijn behoorlijk positief over de kansen dit seizoen. "Ik hoop top 10", lacht Mark. "We moeten positief zijn hè, we gaan verrassen." Cor vult aan: "De supporters zijn er klaar voor, de spelers ook. Ik zie het allemaal wel goedkomen hoor, ik heb er zin in." Mike: "Wim Jonk is een trainer die weet wat hij moet doen op de juiste momenten, dat heeft hij al een aantal jaren bewezen. Dat gaat hij dit jaar zeker ook weer laten zien aan ons." Tekst loopt door onder de video

Ook een oudere meneer die even aan is komen fietsen spreekt positief over het elftal, en met name de trainer. Hij heeft vroeger met hem gewerkt. "Ik weet hoe hij in elkaar zit. Alles komt goed." Vroege aftrap De supporters moeten nog wel even wennen aan het vroege tijdstip van de wedstrijd. Mike is blij dat hij zelf niet hoeft te rijden. "We hebben de bus gelukkig. Ik kom net mijn bed uitrollen." De wedstrijd begint om 12.15 uur en is te volgen via het Twitteraccount van NH Sport.

🚐 | De selectie van @fcvolendam is gearriveerd in Groningen voor de eerste competitiewedstrijd.



De aftrap in de Euroborg is om 12.15 uur. #grovol pic.twitter.com/EzotqB4bVv — NH Sport (@NHSport_) August 7, 2022