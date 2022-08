FC Volendam pakt zwaarbevochten punt in Groningen bij eerste eredivisieduel

Volendam kreeg vervolgens meer grip op FC Groningen, maar kwam voetballend tekort op het middenveld. Opnieuw koste slap ingrijpen en half verdedigen Volendam een tegendoelpunt. Op alle fronten werd Het Nieuwe Oranje afgetroefd waarna Strand Larsen een voorzet vanaf de rechterkant vogelvrij kon binnentikken: 2-0. Uit het niets kwam Volendam weer volledig in de wedstrijd. Na een knappe actie van Derry John Murkin kreeg Daryl van Mieghem de bal, die vervolgens in de 38e minuut de aansluitingstreffer in de verre hoek plaatste.

De ploeg van trainer Wim Jonk oogde in de beginfase erg zenuwachtig en leidde onnodig een grote kans voor Jörgen Strand Larsen in. Na tien minuten kropen de bezoekers uit hun schulp en leek Antonucci zijn fout goed te maken, maar een fraaie redding van Michael Verrips voorkwam dat.

Hoewel heel Volendam al 4.837 dagen reikhalzend uitkeek naar de terugkeer in de eredivisie, lag de bal er binnen 95 seconden al in. Cyril Ngonge profiteerde van een foutje van Franco Antonucci en schoot de bal van afstand buiten het bereik van Filip Stankovic: 1-0.

Van Mieghem gevaarlijkste

Opvallend was dat nog voor de rust Henk Veerman binnen de ploeg kwam. De boomlange spits werd deze week overgenomen van FC Utrecht en verving Ibrahim El Kadiri. Robert Mühren verkaste daardoor naar de nummer 10-positie en werd Antonucci rechtsbuiten. Op slag van rust kreeg Van Mieghem tot twee keer toe de kans op de gelijkmaker, maar hij schoot beide keren tegen een tegenstander. De rappe buitenspeler was veruit de gevaarlijkste man.

Dat bewees Van Mieghiem zeven minuten na rust ook met een actie tussen twee man door en het schot tegen de paal dat daarna volgde. Volendam had het ineens goed op de rit en maakte er een gelijkwaardige partij van. Halverwege de tweede helft werd het loon naar werken voor Volendam. Benaissa Benamar kopte raak uit een corner van Van Mieghem, waarna de VAR de treffer goedkeurde: 2-2. Volendam wankelde hevig in de slotfase, tijdens de zeven minuten durende blessuretijd, maar de ploeg van Wim Jonk hield knap stand. Het eerste punt in de eredivisie is binnen.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat, Mirani, Van Duijl, Murkin; Benamar (W. Ould-Chikh/85), Eiting, Antonucci (Oristanio/78); Van Mieghem, Mühren (Zeefuik/85), El Kadiri (Veerman/38)