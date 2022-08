FC Volendam ziet weerzien met PSV en Joey Veerman uitgesteld worden

De wedstrijd tussen PSV en FC Volendam is naar een nieuwe datum verplaatst. Aanvankelijk zouden beide ploegen het op zaterdag 20 augustus in Eindhoven tegen elkaar opnemen. Doordat PSV zich heeft geplaatst voor de play-offs van de Champions League gaat het duel naar woensdag 31 augustus 18.45 uur.

Gisteravond rekende PSV in een bloedstollende wedstrijd af met AS Monaco (3-2 na verlenging). Volendammer Joey Veerman nam het voortouw door de eerste treffer voor zijn rekening te nemen. Over twee wedstrijden gaan de Eindhovenaren door naar de play-offs voor de Champions League. Daarin speelt de ploeg van Ruud van Nistelrooij tegen Rangers FC.

De wedstrijden van PSV zullen op dinsdag 16 augustus en woensdag 24 augustus gespeeld worden. Het competitieduel met FC Volendam viel daar precies tussenin. Door het verplaatsen van de wedstrijd naar 31 augustus kan PSV zich optimaal voorbereiden op de dubbele confrontatie met de Schotten.

Voorbereiden

"Eredivisiewedstrijden kunnen verplaatst worden als Nederlandse deelnemers aan de (kwalificatie van de) Champions League, Europa League of Conference League aangeven zich hierdoor beter te kunnen voorbereiden", zegt de KNVB in een persbericht. "Duels worden verplaatst wanneer het speelprogramma in de Eredivisie dat toelaat en de lokale autoriteiten van de thuisspelende club aan een nieuwe datum medewerking kunnen verlenen."

Bij winst plaatst PSV zich (net als Ajax) voor de groepsfase van de Champions League.