Droogte houdt aan: regen van morgen is een druppel op de gloeiende plaat

De maand juli gaat in de boeken als de op 7 na zonnigste ooit in Noord-Holland, maar volgens weerman Jan Visser was er ondanks de droogte en hete dagen van een opvallend warme maand geen sprake. "De echte hitte duurde maar twee dagen en we hebben best wat koude nachten gehad." Brengt de maand augustus wat regen en verkoeling of gaan we weer een tropische warmte tegemoet?

Niet alleen was het op sommige dagen tropisch warm, ook viel er deze maand maar weinig neerslag. Juli staat volgens onze weerman dan ook in de top 5 van de droogste julimaanden ooit. "Het is natuurlijk ontzettend droog en dat is heel vervelend voor de natuur en de agrarische sector. Je ziet het ook aan de stand van het water in het IJsselmeer en Markermeer."

Rijkswaterstaat heeft geprobeerd het waterpeil wat op te krikken, maar dat is niet gelukt. Via de IJssel stroomt er simpelweg te weinig water binnen. De buffer is te klein.

Dat is niet uniek, stelt Visser. "Maar wat je de laatste jaren ziet, is steeds die voorjaarsdroogte en dat loopt door tot in de zomer. Dan krijg je wel echt problemen, zoals verzilting [toename zoutgehalte in water of bodem, red.]. Dat is voor de landbouw wel echt een groot probleem. Rijkswaterstaat probeert dit op te lossen door de rivieren via andere kanalen bij het water te laten komen."

Het weer

Morgen valt er wel wat regen, maar volgens Visser is het een druppel op de gloeiende plaat: "Daarna is het weer enkele dagen droog." Er wordt een temperatuur verwacht van 18 tot 21 graden.

Dinsdag blijft het droog en wordt het rond de 25 graden. Woensdag loopt de temperatuur zelfs op naar 28 tot 29 graden, maar van tropische temperaturen is aankomende week geen sprake. Donderdag kan het volgens Visser nog 25 graden worden, maar valt er mogelijk ook wat neerslag. Vrijdag wordt het met 21 graden koeler en ook die dag is er kans op regen.