Code oranje in zicht vanwege droogte: dit kan ertegen worden gedaan

Door opwarming van de aarde verdampt steeds meer water. Doe daar een overvloed aan watergebruik bij en we hebben te maken met extreme droogte met alle gevolgen van dien. Volgens Niko Wanders, universitair docent Hydrologie is het nu al code geel, maar stevenen we af op code oranje. Deskundigen, betrokkenen en overheden breken hun hoofd over mogelijke oplossingen. Ook inwoners kunnen hun steentje bijdragen.

In de binnenstad in Alkmaar werken ze aan de herinrichting van de Laat met meer bomen, beplanting en fonteinen. En ook in de gemeente Laren zijn ze actief. Onder meer door de aanleg van regenwateropvangplekken. De plannen van de provincie zijn volgens Arjan Budding, programmaleider duurzaam waterbeheer bij Universiteit Wageningen, een stap in de goede richting, maar 'we lopen nog wel een beetje achter'.

De provincie Noord-Holland werkt aan verschillende oplossingen . Zo wordt bijvoorbeeld extra geld geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van het stadhuisplein en het Kooimanpark in Purmerend. Het dak van de nieuwe parkeergarage onder het stadhuisplein wordt zo ingericht dat het water beter wordt opgevangen en het minder heet wordt.

Er wordt steeds meer aan droogte gedaan concludeert Niko Wanders. Maar volgens hem wordt er nog te veel naar alleen lokale oplossingen gezocht. "We moeten als heel Nederland samenwerken. Meer water vasthouden, beter benutten en minder verbruiken."

Kas voor de helft leeg

Cyclamen-kwekers Monique Vollebregt en haar broek Arno doen dit al. In het kader van waterbesparing staat hun kas in de zomer voor meer dan de helft leeg te laten. "Het is dan minder druk in de kwekerij", legt Arno uit. Maar dat is niet het enige dat zij doen. Zo vangen zij ook het gehele jaar regenwater dat van het dak van de kas stroomt op in een groot waterbassin.

Inwoners zonder kwekerij kunnen volgens Wanders en Budding een belangrijke bijdrage leveren door minder drinkwater te gebruiken in periodes van droogte om planten en gras mee te besproeien. Volgens hen werkt water uit een ouderwetse regenton prima. Ook moeten we volgens beide deskundigen afscheid nemen van de betegelde tuinen. Meer groen zorgt ervoor dat regenwater veel beter de grond in kan en wordt vastgehouden. En nadenken over meer grind in de tuin. Grind laat regenwater goed door, maar voorkomt dat wind en zonlicht vrij spel hebben.