Politie blij met behulpzame burgers tijdens hittegolf: "Parasols neergezet"

Ook voor de politie is het zwoegen tijdens deze hittegolf. Hulp van omstanders komt dan misschien nog wel meer dan anders als geroepen. Zo zorgden getuigen er gisteren na een zwaar ongeluk in Amstelveen met parasols voor dat de politie in de schaduw kon werken en het slachtoffer niet in de volle zon hoefde te liggen.

Even voor 17.00 uur gaat het helemaal mis aan de Van der Hooplaan in Amstelveen. In de buurt van het winkelcentrum komen een auto en een fietser met elkaar in botsing, waarbij de fietser zwaargewond raakt. De automobilist blijft ongedeerd. Het ongeval gebeurt op het heetste moment van de dag. Het is dan ongeveer 30 graden.

Schaduw

Politieagent Jim, die na het ongeluk als een van de eersten aanwezig was, vertelt in een vlog op Instagram hoe omstanders te hulp schoten. "We zijn voorzien van flesjes water en blikjes icetea en mensen hebben een parasol neergezet zodat we in de schaduw konden werken." Op beelden is ook te zien hoe iemand het slachtoffer met een parasol volgt, terwijl hij de ambulance in wordt geduwd. De agent spreekt in de video zijn dank uit naar de omstanders.

Team VOA (Verkeersongevallenanalyse) van de politie heeft nog minstens vier uur onderzoek gedaan op de plaats van het ongeluk. Het verkeer rondom de naastgelegen rotonde werd even stilgelegd, zodat er remproeven met de auto konden worden gedaan. Het is de bedoeling dat ze uiteindelijk zo precies mogelijk in kaart brengen hoe de auto en fiets elkaar hebben geraakt, daarom zijn de voertuigen meegenomen voor forensisch onderzoek.