Boerenbelangenclub eist zoetwater voor landbouw: 'Droogte is catastrofaal'

Maar tijdens de aanhoudende droogte van 2018 (een van de droogste jaren sinds 1906 ) werden we hard op de feiten gedrukt: onze meren zijn geen hoorn des overvloeds. "Het had dat jaar weinig gescheeld of er mocht niet meer worden beregend", stelt LTO-bestuurder Trude Buysman. "Dat had catastrofaal kunnen aflopen voor de bloemkool- en broccolitelers die toen volop aan het planten waren. Zonder voldoende water sterven de jonge planten af."

Onze voedselproductie is een dorstige sector: groentetelers zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van zoetwater voor hun gewassen. In een goed jaar is er voldoende regen, oppervlakte- en grondwater beschikbaar. Maar bij aanhoudende droogte stromen er dagelijks miljoenen liters water vanuit het IJsselmeer en Markermeer de provincie in. Agrariërs maken al jaren dankbaar gebruik van 'onze waterton' .

Bij beregening wordt water uit oppervlakte- of grondwater onttrokken en via een beregeningssysteem aan landbouwgewassen toegediend. Beregening vindt in Nederland op grote schaal plaats bij de teelt van de meeste gewassen, in het bijzonder bij de boom- en fruitteelt, vollegrondtuinbouw, aardappelen en bij melkveebedrijven (grasland) op de hoge zandgronden.

"De bovenste 40 tot 50 centimeter van het wateroppervlak is onze waterbuffer. Met zo'n natuurgebied wordt daaruit een grote hap genomen", vindt Zwaan. "Dat geldt ook voor de plannen om zonnepanelen te plaatsen op eilanden in het noordwesten van het IJsselmeer."

Naast de droogte drukken ook de natuurplannen op het beschikbare water in het IJsselmeer en Markermeer. Grootebroeker Piet Zwaan (o.a. lid Heemraad en Algemene Waterschapspartij) maakt zich zorgen over dit "gebrek aan maatschappelijke urgentie rondom de zoetwaterbuffer", zo zegt hij tegen landbouwplatform Nieuwe Oogst .

LTO Noord wil "harde garanties dat het bruikbare zoetwater in het IJsselmeer, Markermeer op peil blijft." De boerenbelangenclub krijgt daarin bijval van Zwaan: "Er komt al steeds minder smeltwater via de rivieren ons land binnen. Dat maakt het in stand houden van de bestaande buffer nog urgenter. Met de droogte in 2018 moest het water in de rivieren bijvoorbeeld al worden omgeleid, bijvoorbeeld voor de drinkwatervoorziening in de steden."

Ook bij het waterschap is er herhaaldelijk op aangedrongen meer aandacht voor de problematiek te vragen. Met een lobby wil LTO Noord nu de zoetwaternood op de Agenda IJsselmeergebied 2050 zetten. "Punt is dat Rijkswaterstaat aan zet is."