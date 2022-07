Nieuwsblog: Komst vluchtelingencruiseschip Velsen-Noord nog niet bevestigd door rederij • A22 deels dicht

Tegenstrijdige berichten blijven elkaar opvolgen bij de komst van een cruiseschip voor vluchtelingen in Velsen-Noord. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat 'de contracten met de rederij Tallink Grupp getekend zijn' om duizend asielzoekers op een cruiseschip in Velsen-Noord op te vangen. Een woordvoerder van de rederij Tallink Grupp zegt daarentegen dat het 'nog te vroeg is om erover te praten'.

Dat is om twee redenen opvallend: ten eerste omdat gisteren bekend werd dat de VOB-kade in Velsen-Noord, waar het schip moet komen te liggen, voorlopig nog ongeschikt is om een zeecruiseschip aan te leggen. Misschien is er dus helemaal geen plaats voor een zeecruiseschip. Maar mocht de kade toch geschikt blijken, dan is er in ieder geval een boot vastgelegd, redeneert het COA.

Daarnaast werd een ander cruiseschip, de Victoria I van dezelfde Tallink Grupp, eerder door COA en gemeente gepresenteerd als 'zekerheidje' voor de Velsen-Noordse vluchtelingenovang, maar bleek dat niet waar: twee weken geleden werd duidelijk dat er nog geen contracten waren getekend, en het schip op weg was naar Schotland om daar vluchtelingen op te vangen.

Een woordvoerder van de Tallink groep zei toen over de Victoria I meerdere keren tegen NH Nieuws 'niets te kunnen bevestigen tot de inkt op het papier staat'. Uiteindelijk bleek de deal toen dus ook niet door te gaan.

Thomas Jak