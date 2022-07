Bijvangst is meer dan verroest ijzer: 'tweede leven' voor overblijfselen Engelse zeemijn

De Noordzee is een kerkhof van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Logisch dat de werkzaamheden van TenneT voor de kust van Wijk aan Zee extra inspanningen vergen. Het leggen van de kabels, die groene stroom van de windmolens op zee aan land brengen, is door de aanwezigheid van munitie een klus die zorgvuldig moet worden geklaard.

Zo nu en dan moet de marine er aan te pas komen om bommen die in de weg liggen onschadelijk te maken. "Maar déze konden we zelf herkennen", zegt Richard Koenders, omgevingsmanager van Tennet. "Het bedrijf dat dit werk voor ons doet had snel door dat er geen gevaar bestond." Hij wijst naar vijf enorme vierkante, verroeste ijzeren gevaartes. Het zijn de zogeheten 'stoelen' van Engelse zeemijnen. "De bom die eraan verbonden was, werd tot ontploffing gebracht; de stoel bleef achter op de zeebodem."

Ton Albers van 'Rondje Wijk aan Zee' kijkt aandachtig met Koenders mee. Eén van de ongeveer tachtig jaar oude exemplaren die nu nog bij het informatiecentrum van TenneT liggen, zal binnenkort een bestemming krijgen bij één van de bunkers even verderop in de duinen. "Het vervoer wordt nog wel een ding, want ze zijn ongelooflijk zwaar. Maar we zijn er heel blij mee", zegt hij. "Geen probleem", reageert Koenders. "Het is voor ons bijvangst. We zijn blij dat we jullie er gelukkig mee kunnen maken."

Albers is één van de vrijwilligers die mensen rondleidt door de duinen en de bunkers. "Ondanks dat het er niet uitziet, is het toch weer een extra object waarmee je mensen kunt laten zien wat voor verschrikkelijke wapens er in oorlogen worden gebruikt."

Albers loopt naar de precieze plek waar de 'stoel' een 'tweede leven' krijgt. "Dit lijkt mij een mooi punt." Hij wijst naar de open ruimte naast een strandversperring. "Ik zie het wel voor me. We zullen er alleen wel een verklarende tekst bij moeten schrijven, anders zien de mensen alleen een stuk verroest ijzer."