Windmolenproject voor kust van Wijk aan Zee merkbaar naar volgende fase

IJMOND - De werkterreinen schieten de laatste weken als paddenstoelen uit de grond in Beverwijk en ook Wijk aan Zee. Na jaren van praatsessies en een verbeten strijd van inwoners, zijn de werkzaamheden voor het nieuw aan te leggen windmolenpark voor de kust van Wijk aan Zee in volle gang.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Netbeheerder TenneT graaft ook vandaag op het strand naar blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog en andere projectielen. De netbeheerder liet daar eerder bodemonderzoek uitvoeren om de kabels van een nieuw te bouwen windmolenpark voor de kust van Wijk aan Zee aan land te laten komen. "Daarom is het van belang dat het strand vrij is van objecten, betonnen palen, metalen en natuurlijk ook van niet gesprongen explosieven", vertelt TenneT-projectleider Thijs den Hamer. "Als we die zouden raken bij het boren, dan bestaat er een kans op ontploffing, met alle gevolgen van dien", aldus Den Hamer. Mantelbuizen TenneT leidt de kabels via een nieuw te bouwen transformatorstation, van 23 voetbalvelden groot in Wijk aan Zee, naar een hoogspanningsstation bij de A9 in Beverwijk. "Als je in de omgeving rondrijdt, zie je overval zwarte grote mantelbuizen liggen. Dat zijn de buizen die we ondergronds gaan installeren door middel van boringen. Uiteindelijk komen daar dan de spanningskabels in te liggen", legt de projectleider uit. Een overzicht van de werkterreinen in Beverwijk en Wijk aan Zee:

TenneT

Wijk aan Zeeërs Wim Hamers en Jan der van der Land zijn allebei groot voorstander van windenergie, maar vinden de optelsom van de industrie rond hun dorp simpelweg te veel worden. "Het begint ontzettend de knellen en daarom zit ik ook in een spagaat als ik dit zie ontvouwen. Ja, ik ben erg blij met de nieuwe ontwikkelingen en duurzame energie, maar ik krijg grijze haren van de zorgen. Er is hier grofstof, fijnstof, ultrafijnstof en daar komt straks mogelijk ook geluid bij. Dit komt er voor het dorp opnieuw bovenop en dat gaat knellen", zegt Hamers. Compensatie Jan van der Land vindt dat het tijd wordt dat de overheid het kustdorp gaat compenseren. "Tennet, de overheid, ze kunnen er toch voor zorgen dat we hier eerder van het gas af kunnen? Het is prima dat ze gebruik willen maken van de omgeving, maar zorg er dan wel voor dat er iets voor terugkomt. Dat lijkt me niet meer dan logisch. We hebben hier wel de lasten, dus het wordt hoog tijd dat daar eens verandering in gaat komen. En we blijven de werkzaamheden sowieso met een kritisch oog volgen." Ook vandaag was netbeheerder TenneT op het strand bezig om projectielen uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen:

Projectleider Thijs den Hamer realiseert zich dat het project, dat in 2023 klaar moet zijn, impact heeft voor de regio. "Ik begrijp dat heel goed, maar we proberen er veel aan te doen om de overlast tot het minimum te beperken. Een goed voorbeeld zijn de zandtransporten voor het werkterrein op het strand. Daar is veel over gesproken en er is nu een scenario waarbij we het zand mogelijk via de haven en het Tata-terrein hier naartoe kunnen brengen. Dan ontzien we het dorp. Maar dat er overlast zal zijn is onvermijdelijk, we moeten de werkzaamheden wel uitvoeren." Tijdens de werkzaamheden werden geen explosieven, maar wel zogeheten tetraëders uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. Ze werden door de Duitse bezetter gebruikt als verdedigingswerk tegen de geallieerden:

Dennis Mantz / NH Nieuws