IJmond Wijk aan Zee onder hoogspanning door discussie over transformatorstation: "We zijn belazerd"

WIJK AAN ZEE - De mogelijke komst van een transformatorstation in Wijk aan Zee heeft Wijk aan Zee onder hoogspanning gezet. De Dorpsraad voert een felle strijd, tot aan de Raad van State toe.

Tegenstander van de Dorpsraad is netbeheerder TenneT, een staatsbedrijf. TenneT wil het trafostation, waarvoor het grond van Tata Steel heeft aangekocht, bouwen om de electriciteit die via windmolens op zee wordt opgewekt verder over land te transporteren. 'Ban de Brom' en de Dopsraad Wijk aan Zee vrezen een permanente lage bromtoon zoals omwonenden van het station in Geertruidenberg (Noord-Brabant) die ervaren. Donderdagavond is in café De Zon weer een bijeenkomst over dit onderwerp.

Hans Dellevoet van de Dorpsraad zal aanwezig zijn, zoals hij er altijd is als over de leefbaarheid van het dorp wordt gesproken. Met Petri Raymakers is het uitgegroeid tot het gezicht van de strijd van Wijk aan Zee tegen TenneT. "Ik woon hier 23 jaar", zegt hij. "Mijn kinderen zijn hier opgegroied en hebben het altijd fijn gehad. Dan vind ik dat je ook iets mag terug doen voor je dorp."

Toch valt het hem zwaar. Het TenneT-dossier bevat inmiddels duizenden pagina's en gaat over een materie waar hij als vrijwilliger minder van weet dan de professionals van de netbeheerder. "We hebben een achterstand, maar heben dankzij crowdfunding juridische hulp kunnen inschakelen. Daar zij we blij mee, alleen hadden we dit niet gekund. Het is echt pittig. Als Dorpsraad dachten we te moet praten over bloembakken en poep op de stoep, maar wat wij allemaal niet voor onze kiezen krijgen. Wij zijn bezig met mega-dossiers. Want behalve deze discussie hebben we nog steeds het gedoe met Tata Steel over de stofuitstoot."

Dellevoet heeft forse kritiek op de werkwijze van TenneT. Het bedrijf zou op oneigenlijke gronden hebben afgezien van een volgens hem veel betere locatie langs de A9. "Daar zouden veel minder mensen er last van hebben. Alleen, TenneT denkt daar anders over. Maar dat komt doordat ze tuinhuisjes van volstuinders als huizen hebben gerekend. Iedereen is daarmee akkoord gegaan, en zo is het de locatie hier om de hoek geworden."

Ook is hij kritisch over de informatievoorziening van TenneT over de omvang van het transformatorstation, dat 'steeds groter' is geworden en 'steeds meer herrie dreigt te gaan produceren.' Dellevoet: "Kort gezegd: We zijn belazerd door TenneT."