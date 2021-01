Gemengde gevoelens over komst trafostation: "Keuze tussen leefbaarheid en economie"

De gemeente Haarlemmermeer is samen met Liander en TenneT al zo'n vijf jaar op zoek naar een locatie voor een transformatorstation. Zo'n station is nodig vanwege het dreigende tekort aan stroom in de regio. Frans van Kuijk, programmamanager bij Liander, vertelt zelfs dat er een zodanig tekort is dat een nieuwe lift in een verzorgingstehuis al voor problemen kan zorgen. En met het uitzicht op de energietransitie, woningbouw en de groei én komst van bedrijven, is een trafostation daarom noodzakelijk.

Maar bij Hans van der Meulen, voorzitter van de dorpsraad in Rijsenhout, zorgt de komst van het trafostation wel voor gemengde gevoelens: "Aan de ene kant is er begrip voor het tekort in de regio, maar aan de andere kant zorgt een transformatorstation er wel voor dat de leefbaarheid in de regio afneemt. Het is een keuze tussen leefbaarheid en economie."

In actie

En die keuze zorgt al langer voor spanning in en rondom Rijsenhout. De gemeente deed eerder namelijk al onderzoek naar twee locaties net buiten het dorp en stuitte op veel verzet.

Een groot deel van de Rijsenhouters kwam toen in actie tegen de komst van dat transformatorstation. Maar het transformatorstation op de eerder beoogde plek kwam er uiteindelijk niet. Alle politieke partijen stemden ruim 3,5 jaar geleden tegen, iets dat voor opluchting zorgde onder de Rijsenhouters.

Cees van Dam is voorzitter van de dorpsraad van Oude Meer, Rozenburg en Aalsmeerderbrug. Hij laat na de bijeenkomst direct weten geen fanatiek tegenstander te zijn van het trafostation: "Maar er zijn mensen in de buurt heel fel, zij blijven bang voor de straling en het geluid. Als het je persoonlijk raakt, kan ik me goed voorstellen dat je het lastig vindt", vertelt hij. Ook Frans van Kuijk laat weten de zorgen te begrijpen, maar vertelt wel dat alles binnen de wettelijke normen zal vallen. Maar zoals hij tijdens de bijeenkomst zelf al aangeeft: "Overlast is subjectief."

'Groot verschil'

Het grote verschil met de vorige locaties bij Rijsenhout is dat dit transformatorstation tussen vier muren en onder een dak zal staan. Het station net buiten Rijsenhout zou in de open lucht komen te staan. De gemeente, Liander en TenneT zijn op dit moment bezig met het haalbaarheidsonderzoek. In het onderzoek worden onder andere het geluid, de bodem, de belangen van Schiphol en de maatschappelijke haalbaarheid onderzocht. Dit onderzoek zal in februari al worden afgerond. Ter vergelijking gaf de gemeente wel aan dat er al een soortgelijk transformatorstation aan de Spaarnwouderweg op industriegebied De Liede staat, vlak bij Vijfhuizen.

De volgende stap in het traject is een gesprek met 'direct belanghebbenden'. Dat gesprek wordt gevoerd op 28 januari Aanmelden kan via [email protected]