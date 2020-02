'Vergunningstraject trafostation Wijk aan Zee was onzorgvuldig en moet van tafel'

BEVERWIJK - Het vergunningstraject van netbeheerder TenneT voor de komst van een groot transformatorstation aan de Bosweg in Wijk aan Zee is onzorgvuldig verlopen. Dat stelden de Dorpsraad Wijk aan Zee, Stichting Mileuherstel Wijk aan Zee en Landhuis Tussenwijck vandaag bij de Raad van State in Den Haag.