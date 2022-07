FC Volendam maakt einde aan onzekerheid en bevestigt nieuwe huurdeal Stankovic

Het was even een vreemd gezicht toen doelman Filip Stankovic vorige week op het trainingsveld van zijn werkgever Inter rondliep. De 20-jarige sluitpost had immers eind vorige maand al aangekondigd met FC Volendam de eredivisie in te gaan. Vandaag maakt de promovendus officieel bekend dat de Serviër daadwerkelijk opnieuw gehuurd wordt van de Italiaanse grootmacht.

Stankovic speelde na een stroef begin een sterk seizoen onder de lat bij FC Volendam. Zeker in het tweede deel van de competitie hield hij de ploeg van trainer Wim Jonk een aantal keren in beslissende situaties op de been.

Geen verrassing

Voor de 20-jarige Serviër was het geen verrassing dat hij bij FC Volendam zou blijven. "Ik wist dat ik hier terug zou komen. Ze vroegen in Italië of ik wilde blijven en toen heb ik ja gezegd", zei Stankovic vorige maand voor de camera van NH Sport. Zijn vader, oud-international Dejan Stankovic en tevens manager moesten op dat moment nog wel de laatste contractuele details met FC Volendam afhandelen. Dat is inmiddels gebeurd en dus is Stankovic na Gaetano Oristanio, officieel de tweede versterking van FC Volendam voor het komende seizoen.

Bekijk hieronder het interview met Filip Stankovic waarin hij aangeeft zijn verblijf bij FC Volendam te willen verlengen.