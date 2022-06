Grote opsteker voor FC Volendam: van Inter gehuurde keeper Filip Stankovic blijft

FC Volendam kan ook in de eredivisie op Filip Stankovic rekenen. De 1.90 meter lange doelman bevestigde na afloop van de eerste training dat hij Volendam trouw blijft. De eredivisionist huurt Stankovic opnieuw voor één jaar van Internazionale.

Stankovic speelde na een stroef begin een sterk seizoen onder de lat. Zeker in het tweede deel van de competitie hield hij de ploeg van trainer Wim Jonk een aantal keren in beslissende situaties op de been.

Voor de 22-jarige Serviër is het geen verrassing dat hij bij FC Volendam blijft. "Ik wist dat ik hier terug zou komen. Ze vroegen in Italië of ik wilde blijven en toen heb ik ja gezegd." Zijn vader, oud-international Dejan Stankovic en manager moeten de laatste contractuele details nog met FC Volendam afhandelen.

In totaal stonden er vanochtend slechts zeven veldspelers en twee keepers op het veld. Een tweede groep onderging binnen diverse tests. In de middag worden die groepen omgedraaid. Volgens trainer Wim Jonk telt zijn selectie nu krap twintig spelers en moet er in elke linie nog versterking komen.

