FC Volendam huurt Oristanio opnieuw van Inter; Italiaan mee de eredivisie in

Gaetano Oristanio zal ook in de eredivisie het oranje van FC Volendam dragen. De 19-jarige Italiaan zal wederom voor één seizoen gehuurd worden van Inter. Oristanio is na Filip Stankovic, die ook opnieuw gehuurd wordt, de tweede versterking voor het nieuwe seizoen.

Afgelopen seizoen kwam Oristanio tot 35 optredens voor FC Volendam. De international van Jong Italië kwam tot zeven treffers en had zo een belangrijk aandeel in de promotie van de ploeg van Wim Jonk naar de eredivisie.

"Ik ben heel blij dat ik de club, het team, de staf en het management heb leren kennen", vertelt Oristanio op de clubsite van FC Volendam. "Ik ga mijn uiterste best doen voor het team en voor de fans. Ik kan niet wachten om te spelen in de Eredivisie."

Hoger niveau halen

Technisch directeur Jasper van Leeuwen van FC Volendam is tevreden met het verlengde verblijf van de talentvolle Italiaan. "Voor Inter, voor FC Volendam én voor Gaetano zelf was het logisch deze samenwerking te verlengen. Bij vlagen druipt de klasse er nu al vanaf en wij zijn overtuigd dat hij in dit tweede jaar een nog hoger niveau gaat halen. Daarbij is Gaetano op meerdere aanvallende posities inzetbaar. Hij is nu helemaal gewend en geïntegreerd in het team en dat helpt natuurlijk om constant te kunnen presteren op Eredivisie-niveau", aldus Van Leeuwen.

Vanavond speelt FC Volendam om 19.00 uur een oefenwedstrijd tegen NAC Breda. De wedstrijd wordt gespeeld op het complex van RKVV JEKA in Breda.