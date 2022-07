Samir Ben Sallam tekent na vertrek bij FC Volendam contract op Cyprus

Ben Sallam begon met voetballen bij ODIN '59 in Heemskerk. Op 8-jarige leeftijd stapte hij over naar de jeugdopleiding van Ajax, waar hij meer dan acht jaar zou spelen. Via Jong FC Utrecht kwam Ben Sallam uiteindelijk in 2019 bij FC Volendam terecht.

Contract

Afgelopen seizoen kreeg Ben Sallam te horen dat zijn aflopende contract niet zou worden verlengd bij FC Volendam. De controlerende middenvelder kwam tot 43 officiële optredens in dienst van FC Volendam. Afgelopen seizoen kwam Ben Sallam in dertien wedstrijd in actie, waarvan in één slechts als basisspeler.

Bij zijn nieuwe club Karmiotissa FC, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de hoogste divisie van Cyprus, komt Ben Sallam onder andere voormalig NAC-middenvelder Mounir El Allouchi tegen. Ook Yanilio de Nooijer van Jong Sparta vergezelt Ben Sallam bij de Karmiotissa. Het is onbekend voor hoeveel jaar Ben Sallam heeft getekend bij zijn nieuwe club.