Volendam-middenvelder Ben Sallam betaalt vertrouwen Jonk terug met winnende goal

Volgens Jonk was het essentieel dat FC Volendam de controle op het middenveld kreeg om zo tot goed positiespel te komen. "Zakka (El Azzouzi, red.) heeft het in de voorgaande wedstrijden in fases goed ingevuld, maar hij heeft ook mindere fases gehad. Maar dat geldt ook voor andere spelers. Dit was om tactische redenen. Je kijkt naar wat er nodig is."