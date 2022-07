Samenvatting: ruime oefenzege voor FC Volendam in trainingswedstrijd bij De Rijp

Acht doelpunten maakte FC Volendam in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen. De ploeg van trainer Wim Jonk had in een duel over 4 x 20 minuten geen enkele moeite met zondag derdeklasser De Rijp (8-0).

Ibrahim el Kadiri scoorde de 3-0 tegen De Rijp - Pro Shots/Vincent de Vries

Het duurde tien minuten voordat Robert Mühren in het eerste kwart de score opende. Jonk startte met het A-team, maar kon geen beroep doen op Filip Stankovic, Gaetano Oristanio, Bilal Ould-Chikh, Calvin Twigt en Brian Plat. In het tweede kwart waren Koen Blommestijn, Ibrahim el Kadiri en Lequincio Zeefuik trefzeker. FC Volendam-doelman Barry Lauwers had een rustige avond en hoefde nauwelijks tot niets te doen. Tekst gaat verder onder de video.

Alle goals van De Rijp - FC Volendam - NH Sport/Edward Dekker

Over de afwezigheid van de huurlingen van Inter (Stankovic en Oristanio) maakt Jonk zich geen zorgen. Dit duo zal als al het papierwerk is goedgekeurd ook in de eredivisie voor FC Volendam uitkomen. Disciplinaire straf Plat kampt nog met een slepende liesblessure, maar is door de club disciplinair gestraft. De verdediger raakte na het promotiefeest in opspraak, omdat er compromitterende beelden van hem op sociale media zouden zijn gedeeld. De speler wil er verder niet op ingaan. Jonk zei er wel iets over. Tekst gaat verder onder de video

Wim Jonk over de afwezige Brian Plat, Bilal Ould-Chikh en Calvin Twigt - NH Sport/Edward Dekker

Na rust kwam er op het versleten kunstgrasveld van De Rijp een compleet nieuw elftal binnen de lijnen met spelers van Jong FC Volendam. Na een voorzichtig begin wisten die ook vier keer te scoren: Tayrell Wouter, Ezechiel Fiemawhle, Billy van Duijl en Joey Antonioli passeerden de goalie van De Rijp.

"We hebben voor het eerst weer een keer elf tegen elf gespeeld. Het is een goed trainingspotje geweest voor morgen", zei Jonk na afloop. Morgen speelt FC Volendam opnieuw een oefenpot. Op het veld van Alkmaarsche Boys neemt de eredivisionist het op tegen het Belgische Genk. Tekst gaat verder onder de video.

Wim Jonk: "Het is een training" - NH Sport/Edward Dekker

Zondag vertrekt FC Volendam naar Limburg voor een trainingskamp in Vaals. Vrijwel zeker nog zonder versterkingen, al raakt Jonk daar niet van in paniek. "Hopelijk krijgen we snel verbreding van de selectie. Er is wel wat geld, maar niet al te veel. We moeten roeien met de riemen die er zijn."