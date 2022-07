Krappe zege FC Volendam op Genk na blessure voor James

Het oefenpotje tegen de Belgen werd opgedeeld in drie helften van dertig minuten. Daryl van Mieghem brak de ban op aangeven van Derry John Murkin: 1-0. Aanvaller Ibrahim El Kadiri scoorde voor de tweede dag op rij. Hij won de bal in de zestien van Genk en schoot de bal vervolgens via de binnenkant van de paal in het doel: 2-0.

Cyriel Dessers, vorig seizoen nog Feyenoorder, zorgde voor gevaar door een bal keihard tegen de onderkant van de lat te schieten. Achraf Douiri kon de bal op tijd wegwerken. Uiteindelijk bleek Murkin ook het eindstation bij een goal. Uit een voorzet van Walid Ould-Chikh kopte de verdediger raak: 3-0. Volendam leek op rozen te zitten, maar niets was minder waar.

Ondertal

Carlos Cuesta schoot de aansluitingstreffer achter Kayne van Oevelen: 3-1. Hierna sloeg het noodlot toe voor Dean James, hij raakte geblesseerd en er waren geen wissels over. Weinig succes leverde het niet op voor Genk, want in de blessuretijd kopte András Németh nog de 3-2 binnen.

De Volendammers vertrekken vanaf morgen naar een trainingskamp in het Limburgse Vaals. NAC Breda is 15 juli de volgende sparringspartner, dat duel wordt in Breda gespeeld.

Opstelling FC Volendam: Lauwers (Van Oevelen/47); Douiri (James/58), Mirani (Read/61), Benamar (Antonioli/43), Murkin (De Haan/61); Flint (Van Duijl/61), Antonucci (Blommestijn/61), W. Ould-Chikh (Nazih/61); Van Mieghem (Maloney/61), Mühren (Zeefuik/61), El Kadiri (Wouter/61).