Na lang wikken en wegen verlengt Wim Jonk contract voor slechts één jaar bij FC Volendam

Twee dagen voor de eerste training heeft Wim Jonk eindelijk zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij FC Volendam. De trainer van de kersverse eredivisionist heeft een verbintenis getekend tot de zomer van 2023 met een optie voor een tweede seizoen.

Euforische Wim Jonk na promotie naar eredivisie - Pro Shots / Erich Snijder

Jonk had al meermaals aangegeven te willen blijven. Zo zei hij eind april na afloop van de kampioenswedstrijd tegen FC Den Bosch toen promotie werd afgedwongen: "Dat komt wel goed. Als je A zegt, dan volgt B ook meestal." Desondanks heeft het een hele lange tijd geduurd, voordat er witte rook in Volendam zichtbaar was. Tekst gaat verder onder de tweet.

Het succesverhaal is nog lang niet ten einde 🧡#VolVoorOranje — FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) June 25, 2022

"Met de promotie naar de eredivisie is ons eerste doel behaald, maar we zijn er nog lang niet", reageert Jonk op de clubwebsite. "De eredivisie gaat niet alleen veel meer van onze spelers en staf vragen, ook de club als geheel kan en moet nog veel stappen zetten voordat onze basis stevig genoeg is. Dat is ook logisch bij een meerjarenplan. Nu wacht ons een mooie nieuwe uitdaging en daar kijk ik naar uit."

"Na intensieve gesprekken over de toekomst van FC Volendam ben ik verheugd dat de koers die we drie jaar geleden hebben ingezet kunnen voortzetten", licht bestuurslid technische zaken Hans Bond toe. "De insteek blijft om zo lang mogelijk met elkaar door te gaan, maar het is voor beide partijen gezond om met elkaar te blijven evalueren. De club is in ontwikkeling, de stappen naar een nóg professionelere omgeving waren al ingezet. De komende periode zal die stijgende lijn doorgezet moeten worden om uit te groeien tot een stabiele eredivisieclub. Ik heb daar veel zin en alle vertrouwen in."

Eerste training Maandag is de eerste training en begint Jonk met zijn selectie aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er staan oefenduels op het programma tegen de amateurs van De Rijp (8 juli), KRC Genk (9 juli), NAC Breda (15 juli) en AEK Athene (22 juli). De competitie begint 7 augustus met de uitwedstrijd tegen FC Groningen.