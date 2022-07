Wie staken de coffeeshop van Dijk en Waard in de fik? Politie tast nog in het duister

De brand bij coffeeshop Stepping Inn in Dijk en Waard is bewust aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Van de daders ontbreekt nog elk spoor, maar verschillende winkeliers uit de omgeving hebben camerabeelden van de brandstichters.

Foto: Inter Visual Studio/ Priscilla Overbeek NH Nieuws

Vrijdag op zaterdag 2 juli breekt er rond half drie 's nachts brand uit in een hoek aan de linkerkant van het gebouw. De brandweer weet het vuur vrij snel te blussen, maar het plafond loopt behoorlijke schade op. Ook de vloer en twee ramen zijn verwoest. "We hebben eerder al wat renovaties gehad. Daardoor sloeg de brand gelukkig niet verder uit in het pand", vertelt een werknemer. Na sporenonderzoek en het bekijken van camerabeelden is duidelijk dat de brand bewust is aangestoken, laat een politiewoordvoerder weten. Eigenaar weet van niks Van dat feit blijkt de coffeeshopeigenaar, die op vakantie is, nog niet op de hoogte te zijn. "Misschien heb ik schriftelijk iets ontvangen en ligt het thuis op de deurmat", reageert hij tegen NH Nieuws. De brand valt rauw op het dak van de shopeigenaar. Vorig jaar juli zag hij zijn nieuwe Surinaamse eetzaak in Bergen nog in vlammen opgaan. Toen brak er brand uit bij de naastgelegen snackbar op het Plein in Bergen.

De herstelwerkzaamheden zijn sinds vorige week in volle gang. Bezoekers kunnen in een blauwe container naast de coffeeshop terecht bij een afhaalloket. Over tweeënhalve week hoopt de eigenaar weer 'gewoon' open te kunnen. "Het tijdelijke noodgebouw levert een hoop gedoe met vergunningen op."

Klanten kunnen tijdelijk terecht bij het afhaalloket in de blauwe noodcontainer Priscilla Overbeek / NH Nieuws

"Samen met jullie hopen we snel weer te heropenen op onze vertrouwde locatie" Priscilla Overbeek / NH Nieuws

Binnen wordt druk gewerkt om over tweeënhalve week 'gewoon' open te gaan Priscilla Overbeek / NH Nieuws

Het tijdelijke coffeeshopje levert "een hoop gedoe met vergunningen op". Priscilla Overbeek / NH Nieuws Volgende

Zeker twee, mogelijk zelfs drie daders zijn bij de brand betrokken, denkt de eigenaar. Van zijn eigen beelden werd hij niet veel wijzer, maar verschillende winkeliers in de nabije omgeving hebben de brandstichters beter op beeld. Bekijk de beelden van verschillende beveiligingscamera's rondom het Raadhuisplein hier:

Brandstichting coffeeshop - NH Nieuws

Op de bewakingsbeelden zijn twee jongens te zien met een soort hamer, die achter de winkels langs richting het Raadhuisplein lopen. Kort daarna rennen ze via dezelfde weg terug een steeg in. Ook is de vermoedelijke vluchtauto te zien, die op het voetpad voor een drogisterij parkeert. De twee brandstichters zijn daar mogelijk later weer bij ingestapt. Maar wie de jongemannen op de beelden zijn, blijft voor de politie nog een raadsel. "De daders zijn op de beelden niet simpel herkenbaar, dus het onderzoek gaat door."