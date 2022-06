Is een coffeeshopverbod de oplossing tegen 'kotsende toeristen'? Wallenbewoners zijn verdeeld

De Amsterdamse burgemeester Halsema is ervan overtuigd dat een coffeeshopverbod voor buitenlandse toeristen een krachtig instrument is in de strijd tegen het massatoerisme. Maar, naast dat een meerderheid van de raad kritisch is over de plannen, zijn ook Wallenbewoners zelf verdeeld. "Ik heb niks tegen coffeeshops, maar wel tegen Britten en Duitsers die hier door brievenbussen komen poepen", verklaart ex-bewoner Samir. Vanavond probeert burgemeester Halsema de gemeenteraad opnieuw te overtuigen van de noodzaak van zo'n verbod.

Coffeeshops - NH Nieuws

Samir Veen is geboren en getogen op de Wallen, maar heeft de binnenstad inmiddels achter zich gelaten voor een rustigere plek in de stad. De situatie was volgens hem niet meer uit te houden. Veen schetst een duidelijk beeld van het soort toerist dat naar de Wallen trekt: "Kotsen tegen deuren aan, bewoners bedreigen, auto's in het water duwen, schreeuwen. Moet ik nog meer opnoemen?" Bewoners pleiten al langer voor extra maatregelen tegen de overlast door toerisme. Zij vinden dat de gemeente moet doorpakken door bijvoorbeeld prostitutie terug te dringen of een i-criterium in te stellen. Dat is ook waar burgemeester Halsema, samen met de politie en justitie, naar streeft. Met een i-criterium zijn buitenlandse toeristen niet meer welkom in de coffeeshops in de stad en mogen alleen ingezetenen nog naar binnen om wiet of hasj te kopen. Het zou de feesttoerist ontmoedigen om naar de stad te komen en ook de criminaliteit rondom coffeeshops verminderen.

Quote "De binnenstad is nu alleen van de aso's uit het buitenland" samir veen - ex-wallenbewoner

En hoewel menig Wallenbewoner voor de plannen is, gaat het voor sommigen te ver. "Ik heb er zelf geen last van en ik vind het ook overdreven om te zeggen dat mensen daar last van hebben", verklaart bewoner Ab Gietelink. Hij ziet een simpele oplossing: "Als je niet tegen buitenlanders of toeristen kan, dan moet je hier niet gaan wonen". Is dat niet te makkelijk gezegd gezien de groeiende stroom van toeristen? "Nee", vindt Gietelink. "De stad is niet alleen van de mensen die hier wonen, het is ook van de mensen die hier werken en met name van de mensen die hier op bezoek komen." "Maar in dit geval is dat niet zo", reageert Veen, voorstander van de plannen. "In dit geval is de binnenstad nu alleen van de aso's uit het buitenland." Geen politieke steun Halsema noemt het een onvermijdelijke ingreep, maar het lukt haar nog niet om de gemeenteraad te overtuigen: de coalitiepartijen én een deel van de oppositie is kritisch. De voornaamste reden is de vrees voor meer illegale straathandel. Zo lieten toeristen weten gebruik te zullen maken van dealers als zij niet meer naar de coffeeshop mogen. "Wij zien dat het kunnen hangen in de coffeeshops, voor een bepaald soort toeristen, een belangrijke motivatie is om te komen. Als men niet aan het i-criterium wil, dan is de vraag: hoe ontmoedig je dan deze toeristen om naar de binnenstad te komen?", zei Halsema eerder in gesprek met AT5. Veen begrijpt dit punt. "Ik ga ook niet zeggen dat ik mijn aanrecht niet ga schoonmaken omdat het doekje dan vies wordt. En als je dan een gemeenteraad hebt die glimlachend alleen 'ja maar' zit te bedenken. 'Ja maar als we dat doen dan komen er misschien meer straatdealers', dan is er nog steeds niemand geholpen in de buurt."

Een blowende toerist in de binnenstad

De belofte is nu dat het niet doorgedrukt wordt zonder politieke steun, dus staat Halsema deze week weer tegenover de raad met een nieuw argument: coffeeshops blijken vaak nauw verweven met criminele netwerken. Zo worden de winkels in sommige gevallen ook gebruikt voor witwassen of als dekmantel voor de handel in harddrugs.



Logisch, vindt tegenstander Gietelink. "De situatie is dat er een soort legalisatie is aan de voorkant en die is er niet aan de achterkant. Op het moment dat je dat accepteert en het legaliseert betekent het ook dat je het dan kan beoordelen en dus ook kan controleren. "



Donderdagavond worden de plannen nogmaals besproken in de raad. Het is nog maar de vraag of de gemeenteraad van gedachte zal veranderen.