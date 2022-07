Corona-afhaalloketten Waardse coffeeshop weer in gebruik na nachtelijk brandje

Bij de enige coffeeshop van Heerhugowaard heeft vannacht rond 2.30 uur brand gewoed. De eigenaar van de wietwinkel aan de Raadhuisstraat is geschrokken en baalt, maar vertelt dat ze straks 'gewoon open' gaan. "We hebben de hele ochtend hard schoongemaakt."

Hoe de brand is ontstaan weet de eigenaar niet, daarvoor wacht hij het onderzoek van de politie af. "In de hoek waar de brand heeft gewoed is behoorlijk wat schade aan het plafond, de vloer en twee ramen zijn kapot", vertelt hij. "Er was ook veel roet, maar dat hebben we al schoongemaakt en we beginnen zo snel mogelijk met de herstelwerkzaamheden."

Afhaalloketten

Vandaag en de komende dagen kunnen klanten gebruik maken van de afhaalloketten die de coffeeshop tijdens de coronacrisis in gebruik had genomen. Klanten hoeven dan de winkel niet in om hun softdrugs te kopen, maar kunnen die buiten op straat bestellen.

"We kunnen vanmiddag gewoon weer open. Nou ja, 'gewoon'. We hebben de loketten nog niet afgebroken die we gebruikten voor de verkoop tijdens corona", vertelt de uitbater. "Dus die kunnen we nu ook gebruiken voor de afhaal."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een onderzoek is opgestart. Daar kan hij nog niets over zeggen.