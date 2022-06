Ook voor laatste coffeeshop in centrum Den Helder lijkt nieuwe locatie gevonden

Enkele jaren geleden besloot de gemeente Den Helder dat er in het centrum geen coffeeshops meer moesten zijn. Voor de drie die er toen zaten - Aktama, Tops en Tsjakka - moest een nieuwe locatie worden gezocht. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Veel mensen zagen het niet zitten om een coffeeshop pal naast zich te hebben en bovendien mochten de panden van de gemeente niet in de buurt van cafés en scholen komen te staan.

Aktama vond een nieuwe plek aan de Industrieweg in Den Helder en verhuisde in 2020. Coffeeshop Tops is van plan om volgend jaar te verhuizen naar het Koningsplein.

Gedoogd

Alleen Tsjakka had nog niets op het oog. De exploitatie van het huidige pand in het centrum was op 1 mei verlopen en als voor 1 juli niet een potentiële locatie werd gevonden, moest de coffeeshop dicht. Werd er wél een plek gevonden, dan zou verkoop op die locatie worden gedoogd tot eind volgend jaar. Nu Tsjakka inderdaad zijn oog heeft laten vallen op een pand mag de zaak open blijven. De gemeente gaat nu de planologische procedure in gang zetten en overleggen met de eigenaar. Als alles goed gaat, wordt er voor eind 2023 verhuisd.