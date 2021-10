Coffeeshop moet pal naast opvang Leger des Heils komen, Leger ziet dit niet zitten

Coffeeshop Tops mag dan wel de plannen hebben om in 2023 van het centrum te verhuizen naar het Koningsplein in Den Helder, de buren zien dat niet zitten. Zijn beoogde locatie zit namelijk pal naast een opvang van het Leger des Heils. Hier worden jongeren opgevangen waarvan een groot deel nota bene kampt met verslavingen.

Aan de Koningstraat zaten drie coffeeshops en de gemeente Den Helder wilde ze alle drie daar weg hebben. Ze zorgden voor overlast en door het spreiden van de zaken moest dit afnemen. Aktama is inmiddels al verhuisd, Tops en Tsjakka zitten er nog. Voor Tops was een nieuwe plek bedacht aan het Koningsplein, op de plek waar eerst café Klein Kras zat.

Al bij de aankondiging van de plannen in 2019 lieten mensen echter weten hun bedenkingen te hebben over de nieuw te bouwen locatie van Tops. Toch lijkt de gemeente hier mee door te willen gaan. Het Leger des Heils laat in een reactie tegenover mediapartner Regio Noordkop weten hier niet blij mee te zijn: "De situering van een coffeeshop naast onze 'Vast en Verder' locatie voor jongeren aan het Koningsplein heeft zeker niet onze voorkeur."

Bezwaarprocedure

Wethouder Michiel Wouters zegt te weten dat de stichting liever geen coffeeshop naast zich heeft. Maar ook was volgens hem twee jaar geleden door het Leger des Heils toegezegd geen bezwaarprocedure te zullen starten als de coffeeshop er daadwerkelijk zou komen. In de tussentijd is er echter weinig contact geweest. Toentertijd was volgens Wouters de conclusie dat er geen sprake is van 'de kat op het spek binden'.

Of de coffeeshop nu pal naast de locatie zit of een paar honderd meter verderop zou geen verschil maken. Daarnaast zou de nabijheid van de zorglocatie juist ook meer mogelijkheid geven tot controle. Zo zouden er met de exploitant afspraken kunnen worden gemaakt over een toegangsverbod voor cliënten van het Leger des Heils.

Geen definitief besluit

Het Leger geeft aan de afgelopen maanden geen contact hierover te hebben gehad met de gemeente, maar laat weten nu wel in gesprek te zijn. "Er is nog geen definitief besluit genomen. Wij vertrouwen erop dat de exploitant, de gemeente en de woningcorporatie afspraken maken en dat het Leger des Heils daarbij betrokken wordt. En dat de gemeente actief toezicht houdt op het nakomen van de gemaakte afspraken."