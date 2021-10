Verhuizing andere coffeeshops uit Helders centrum laat voorlopig nog op zich wachten

Hoewel coffeeshop Aktama vorig jaar al is verhuisd naar de Industrieweg, duurt het nog een hele tijd voor ook de andere twee coffeeshops uit het centrum van Den Helder op hun nieuwe bestemming zitten. Coffeeshop Tops verwacht in 2023 te kunnen verhuizen naar het Koningsplein, voor coffeeshop Tsjakka is nog geen nieuwe locatie gevonden.

De gemeente gaf een paar jaar geleden al aan dat de drie coffeeshops weg moesten uit de Koningstraat, omdat ze te veel overlast geven. De eigenaren moesten zelf een andere plek zoeken, maar dat viel nog niet mee. Ze mogen namelijk niet te dicht bij scholen staan (minimaal op 350 meter afstand) en weinig mensen willen een coffeeshop in de buurt.

Bezwaar

Aktama vond een geschikte locatie aan de Industrieweg, maar andere ondernemers hadden daar bezwaar tegen. Zij probeerden uit alle macht de coffeeshop tegen te houden en kondigden aan 'tot het gaatje te gaan'. Zonder succes, want vorig jaar opende de coffeeshop op de nieuwe plek. Tops en Tsjakka zijn nog niet verhuisd naar een andere locatie.

Voor Tops is er volgens de gemeente 'concreet zicht' op een verhuizing. Die moet in 2023 naar een nieuw te bouwen pand aan het Koningsplein gaan. Tsjakka hoopt aan het eind van het jaar een locatie te hebben gevonden. "De ondernemer onderzoekt mogelijke alternatieven."

Criteria

Het was een hele klus om andere locaties te vinden voor de coffeeshops en de gemeente overwoog om de strikte criteria (niet in de buurt van cafés, scholen enzovoort, red.) aan te passen, maar zag daar toch vanaf. "De conclusie is dat de vijf gehanteerde criteria relevant blijven", zo zegt de gemeente. "Zo is een coffeeshop op de voormalige rijkswerf Willemsoord onwenselijk vanwege de aanwezigheid van horeca en andere voorzieningen voor jongeren. De beleidsvrijheid van het college is daarnaast beperkt door de landelijk geldende criteria."