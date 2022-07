Blijdschap maar ook zorgen na akkoord voor nieuwe sporthal Egmond: "Gemiste kans"

De nieuwe sporthal in Egmond aan Zee gaat er komen. Gisteren gaf de rechter akkoord voor het bestemmingsplan , dat naast de hal ook 34 woningen behelst. Volgens de gemeente zal de bouw al volgend jaar kunnen beginnen. Maar er zijn nog altijd grote zorgen bij inwoners. "Het is een gemiste kans voor extra woningen."

"Een gemiste kans", herhaalt Koppedraaijer. "Er is sinds het afschieten van ons alternatief zoveel veranderd in de gemeente. Er lagen toen allemaal woningbouwplannen, maar die hebben het niet gehaald . Hier had je de ruimte kunnen creëren om meer huizen kwijt te kunnen."

De gemeente is blij met het 'groene licht' van de rechter. "Het bestemmingsplan is nu onomkeerbaar. We kunnen aan de slag", stelt wethouder Arend Jan van den Belt opgelucht. "We gaan het project nu aanbesteden en de omgevingsvergunning regelen."

De uiteindelijke bouw wordt in fases uitgevoerd. "Eerst komt er een nieuwe sporthal, daarna pas wordt de oude gesloopt. Zo kan er gesport blijven worden. Later zijn de woningen aan de beurt." De wethouder denkt dat volgend jaar met de sporthal kan worden begonnen. De bouw van de woningen duurt volgens hem langer. "Twee tot drie jaar."

Wie wordt exploitant?

"In de sporthal kunnen alle verenigingen terugkeren. Dat is afgesproken met de raad. Ook komt er weer een sportcafé", legt Van den Belt uit. Wie de hal en het café gaan beheren is nog niet bekend. "Daarvoor kunnen partijen zich inschrijven. Het beste plan zal winnen."

Dit betekent dat huidige beheerder Onno Tijm niet gegarandeerd zal blijven. "De nieuwe exploitant mag het sportcafé alleen ten dienste van de sport gebruiken", stelt de gemeente. "Geen feesten en partijen zoals nu wel gebeurt."

"Een blarenbal dat na de halve marathon van Egmond wordt georganiseerd, kan bijvoorbeeld wel. Voor andere evenementen zal apart een vergunning moeten worden aangevraagd."

