Raad Bergen hakt knoop door over nieuwe sporthal: "We doen het voor de jeugd"

EGMOND AAN ZEE - De bouw van een nieuwe sporthal was een van de hete hangijzers in de gemeente Bergen. Maar na jaren van discussie is de kogel nu door de kerk. Het oude plan waarin er, naast een energieneutrale sporthal ook 34 woningen en een parkeergarage worden gebouwd, moet het liefst zo snel mogelijk worden gerealiseerd.

En dat is in het nieuwe plan volgens hen niet het geval. "Er staat straks een kale sporthal waar je kunt zaalvoetballen met een kleine bar waar je snel een sportdrankje kan drinken en dan moet je wegwezen", aldus Onno Tijm, exploitant van Sporthal de Watertoren.

Ook aannemer Bam trok zich terug uit het project. Tegenstanders roken hun kans. Zij vinden een sporthal in een woonwijk geen goed idee. Het zorgt voor geluidsoverlast en het uitzicht wordt door al die nieuwbouw verpest, zo redeneren ze. Bovendien moet er volgens de tegenstanders een spothal komen waar ook plek is voor de plaatselijke biljart- en dartvereniging en andere grote en kleine evenementen.

De gemeenteraad stemde gisteren in met het 'gerepareerde' bestemmingsplan Watertorengebied. Het plan was al eerder goedgekeurd door de gemeente maar de Raad van State doorkruiste de plannen vanwege de stikstofproblematiek.

De tegenstanders kwamen met het alternatieve plan om de sporthal een paar honderd meter verderop, bij jongerencentrum De Wal te bouwen. De vrijgekomen ruimte zou dan mooi kunnen worden benut om, (de zo broodnodige) woningen te bouwen. Maar hoe vaak bewoners en belanghebbenden raadsleden ook hebben geprobeerd te overtuigen met handtekeningenacties en inspraak, het heeft allemaal geen zin gehad.

"We snappen de ongerustheid bij omwonenden maar we denken echt dat dit het beste voorstel is", aldus Danny Zwart van het CDA. Zijn partij ziet geen heil in een compleet nieuw plan op een andere plek. Hij verwacht dat de geluidsoverlast voor omwonenden wel zal meevallen. "We hebben er vertrouwen in dat de nieuwe technieken en isolaties van dat soort objecten toch voor minder overlast zullen zorgen in de omgeving."

En mochten er nou echt problemen ontstaan, dan heeft Cees Roem van de VVD alle vertrouwen in het gezonde verstand van de derpers. "We zijn ervan overtuigd dat Egmonders elkaar bij overlast kunnen vinden en er samen uitkomen, desnoods met een buurtreggisseur of buurtbemiddeling. Maar laten we hier in ieder geval 'ja' tegen zeggen."

Woningnood

Mariella van Kranenburg van Gemeentebelangen spreekt van een gemiste kans. Nu de sporthal op dezelfde plek gebouwd wordt, is er minder plek voor woningen. Dat terwijl de woningnood zo 'gigantisch' groot is. "Het verbaast me want dit college hamert juist zo op dit onderwerp."

Maar alle argumenten waren tegen dovemansoren gericht. Van een echt debat kwam het niet. Alleen Gemeentebelangen, Behoorlijk Bestuur Bergen en GroenLinks stemden tegen het bestemmingsplan. En dat doet Solita Groen van GroenLinks - en geboren en getogen Egmondse - pijn. "De sporthal is niet alleen een plek waar gesport wordt. Het is een belangrijke sociale plek voor Egmond aan Zee waar mensen samenkomen. Het is jammer dat we niet naar de mening vragen van al die mensen die hier gebruik van maken."