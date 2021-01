Sloop van Egmondse sporthal nadert: "Straks kun je alleen nog voetballen"

Volgens wethouder Klaas Valkering is dat probleem nu getackeld. Er is een methode gebruikt die de Raad van State bij andere bouwplannen in het land al heeft getoetst en goedgekeurd. "Als jurist hou ik altijd een slag om de arm maar ik ga ervan uit dat we kunnen bouwen", aldus wethouder Valkering.

Verenigingsleven

De angst is vooral dat de verenigingen en clubjes, die nu onderdak hebben in de oude sporthal, niet meer terecht kunnen in de nieuw te bouwen sporthal. En daar maakt beheerder Onno Tijm zich zorgen over. "Er staat straks een kale sporthal waar je kunt zaalvoetballen met een kleine bar waar je snel een sportdrankje kan drinken en dan moet je wegwezen. We hebben vier dartploegen, een biljartvereniging een schietclub. Waar kunnen die zo meteen terecht?"

Maar volgens wethouder Klaas Valkering is daar juist rekening mee gehouden. "In eerste instantie zou er helemaal geen nieuwe sporthal worden gebouwd omdat daar geen draagvlak voor was. Veel Egmonders waren daar boos over. Dat is ook de reden dat we besloten hebben om toch een mooie sporthal neer te zetten waarbij er voor alle functies ruimte is. Er is de afgelopen jaren ook heel veel geparticipeerd en er ligt nu een mooi plan dat goed is voor Egmond aan Zee."