Bouw nieuwe sporthal en woningen Egmond mag van rechter doorgaan

Egmond krijgt een nieuwe sporthal én mag er ook ruim dertig woningen bij bouwen. De nieuwe sporthal was een van de hete hangijzers in de gemeente Bergen. Maar na ruim tien jaar van discussie en bezwaren oordeelde de Raad van State dat het bestemmingsplan van kracht blijft.

Het plan voor het zogenoemde 'Watertorenterrein' behelst naast een energieneutrale sporthal ook een parkeergarage en 34 woningen, waaronder 15 CPO-woningen (een huis dat de eigenaar zelf mag bouwen, red.).

Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen het verlies van uitzicht op de duinen, en vinden de locatie in de natuur niet geschikt voor de bouwplannen. Daarnaast vrezen ze dat de plannen stikstof veroorzaken waardoor de flora en fauna in de omgeving aangetast wordt.

Deels gelijk, toch 'verloren'

Zij zijn deels in het gelijk gesteld door de rechter vanwege de stikstof, maar tegelijkertijd vindt de rechter dat dat geen juridische gevolgen heeft omdat de gemeente later alsnog goed onderzoek heeft gedaan naar de stikstofgevolgen voor het naastgelegen Natura 2000- gebied. Dit betekent dat het bestemmingsplan van kracht blijft en onherroepelijk is.

De omwonenden waren niet de eerste bezwaarmakers tegen de bouwplannen. De Actiegroep Watertorenterrein ijverde lange tijd voor een alternatieve locatie voor de sporthal, buiten de woonwijk. Ook hadden zij grote zorgen over het verdwijnen van de sociale functie van de hal. Naast voor sport wordt sporthal De Watertoren namelijk ook gebruikt voor feesten en partijen en door het verenigingsleven in het dorp.