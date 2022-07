Door provincie afgekeurde woningbouwplannen Egmond definitief van tafel geveegd

De omstreden bouwplannen voor 250 woningen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef zijn definitief van tafel geveegd door de Bergense gemeenteraad. In maart werd nog besloten de keuze uit te stellen tot na de verkiezingen, nadat Meis de Jongh van de VVD dit aan de raad vroeg.

Een beslissing over het plan met de naam Dorp en Duin werd een maand daarvoor ook al uitgesteld. Toen waren er volgens toenmalig wethouder Klaas Valkering vragen over het plan gesteld waar op dat moment geen antwoord op was. Drie keer stemmen zonder resultaat Nu het onderwerp opnieuw op de agenda stond, vond KiesLokaal het tijd om voor eens en altijd een beslissing te nemen. Fractievoorzitter Ron Karels vindt het namelijk vreemd dat over de woningbouwplannen op drie afzonderlijke momenten is gestemd, zonder definitieve uitkomst.

Hoewel zijn partij eerder altijd vóór de plannen stemde, zei Karels nu tégen te stemmen. Hij 'kijkt uit' naar de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad en hecht naar eigen zeggen veel waarde aan het in overeenstemming met inwoners en betrokkenen maken van plannen. Daarom wil hij de omstreden plannen - die meermaals nadrukkelijk werden afgekeurd door de provincie - van tafel vegen en opnieuw beginnen met woningbouwplannen die makkelijker uitvoerbaar zijn.

Waarom zijn de woningbouwplannen in Egmond zo omstreden? Gemeente Bergen wil al jaren woningen bouwen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef, maar tot een goedgekeurd plan kwam het niet. Binnenkort gelden er strengere regels vanuit de provincie en de stukken grond waarop de gemeente wil bouwen vallen dan onder 'bijzonder provinciaal landschap', waardoor op grote schaal bouwen er niet meer in zit. Om dit voor te zijn, tuigde het college in 2020 een haastig in elkaar gezet bestemmingsplan op, hopende dat er dan nog wel op de plek gebouwd zou kunnen worden. De provincie was hier niet van gediend en liet in 2020 al weten dat het bestemmingsplan in strijd was met wet- en regelgeving. Eerder dreigde de provincie met juridische stappen als het plan zou worden doorgezet.

VVD is het met Karels eens: fractievoorzitter Meis de Jongh zegt zich 'niet twee keer aan dezelfde steen te stoten', doelend op de plannen voor een Aldi aan de Bergerweg, die eerder door de Raad van State werden afgekeurd. Ook Groenlinks en Ons Dorp stemmen tegen Dorp en Duin. 'Als het om Egmond gaat zijn we niet thuis' Oud-wethouder Klaas Valkering, die altijd uitgesproken voor de bouwplannen was, hoopte op een andere uitkomst van de vergadering. Volgens hem wordt het plan te snel van tafel geveegd en had de raad voor de plannen moeten stemmen, om daarna met de provincie in gesprek te gaan.

Volgens Valkering is 90 procent van de inwoners van Egmond-Binnen en 80 procent van de inwoners van Egmond aan den Hoef voor de bouwplannen. "Als het om de Egmonden gaat, geven we niet thuis", concludeert hij. Via de rechter afdwingen Naast het CDA, de partij van Valkering, stemmen ook D66 en de Partij van de Arbeid voor de woningbouwplannen. Peter van Huissteden, fractievoorzitter van de PvdA, vindt dat de gemeente 'ingesnoerd' zit tussen bijzonder provinciaal landschap en Natura2000-gebied. Hij wil zoeken naar ruimte en via de rechter afdwingen dat er alsnog op de locatie gebouwd kan worden. Toch delven die partijen het onderspit: met veertien tegen zes stemmen is Dorp en Duin definitief van tafel geveegd. De volgende stap van de gemeente is om met de provincie in gesprek te gaan over locaties in de Egmonden waar wel gebouwd mag worden.

