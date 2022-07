Venhuizer assistkoning Nick Doodeman strijkt neer bij de Tricolores

Nick Doodeman speelt dit seizoen in het rood-wit-blauw van Willem II. De oud-speler van FC Volendam is na een ongelukkige periode bij SC Cambuur nu neergestreken bij de eerstedivisionist uit Tilburg. De 25-jarige voetballer uit Venhuizen hoopt bij de Tricolores de weg weer omhoog te vinden.

"Natuurlijk heb ik bij Cambuur ook mooie momenten meegemaakt. We zijn kampioen geworden en negende geëindigd in de eredivisie. Dat zijn mooie dingen, maar voor mij persoonlijk ging het wat minder. Het was van beide kanten niet wat we ervan verwacht hadden", vertelt de West-Fries, na afloop van door Willem II met 2-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Telstar.

Noord-Hollandse tandem

Bij Willem II komt Doodeman in de aanval een andere Noord-Hollander tegen. Spits Jizz Hornkamp uit De Rijp moet dit seizoen het eindstation worden van vele succesvolle aanvallen. "Hij is tot nu toe alleen maar geblesseerd geweest", antwoordt Doodeman op de vraag of er al sprake is van chemie tussen de twee. "Ik heb nog niet met hem getraind of gespeeld, dus dat moet allemaal nog blijken. Het zou mooi zijn als we een goede connectie kunnen opbouwen."