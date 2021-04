Geen basisplek voor Nick Doodeman tegen zijn oude 'cluppie' FC Volendam: "Moet je accepteren"

Venhuizer Nick Doodeman maakte een paar weken geleden de overstap van FC Volendam naar SC Cambuur. Gezien de ranglijst een logische stap; de Volendammers kunnen dit seizoen alleen nog een gooi doen naar de play-offs, terwijl ze in Leeuwarden nog altijd dé kampioensfavoriet zijn.

Geen basisplek voor Nick Doodeman tegen zijn oude 'cluppie' FC Volendam

Toch had het niet veel gescheeld of Doodeman had nog in Volendam gespeeld. Zijn transfer, die in eerste instantie in de zomer zou plaatsvinden, werd op de laatste dag van de winterse transferwindow ineens per direct.

Quote "Het is nog niet de Nicky Doodeman die we bij Volendam zagen" sc cambuur-trainer henk de jong

"Ik wist wel dat het kon gebeuren maar de laatste dagen dacht ik 'het zal wel niet gebeuren omdat het wat kort dag werd'. Maar ze wilde me toch graag per direct hebben en toen is het toch nog de laatste dag goed gekomen", vertelt Doodeman voor de camera van NH Sport.

Geen basisplek Doodeman miste drie wedstrijden door een blessure maar de wedstrijden dat hij fit was startte hij aan de aftrap. Vijf keer tot nu toe. Maar morgenavond zal hij tegen zijn oude 'cluppie' FC Volendam niet in basis staan. "Je wilt tegen je oude club natuurlijk graag starten. Maar goed, dat is niet zo en dat moet je ook accepteren", aldus Doodeman. "Het is nog niet de Nicky Doodeman die we bij Volendam zagen", zegt Henk de Jong over zijn nieuweling. "Ik heb vanmorgen even met hem gezeten en gezegd dat hij er niet teveel druk op moet leggen. Je moet gewoon lekker je ding doen. We hebben je niet voor niks gehaald."

