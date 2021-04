FC Volendam hoopt koploper Cambuur weer tik uit te delen in 'schaakspel'

FC Volendam neemt het vrijdagavond in eigen huis op tegen koploper SC Cambuur. In Leeuwarden wonnen de Volendammers met 1-0 door een late goal van Samuele Mulattieri. Maandag leden de Friezen een 3-1 nederlaag bij Roda JC. FC Volendam ruikt dus bloed.

"Ze staan niet voor niets het hele jaar bovenaan. Dik verdiend. Dus dat is gewoon een stugge ploeg om tegen te spelen", zegt trainer Wim Jonk over de aankomende tegenstander. Met 70 punten uit 30 wedstrijden staat Cambuur dus ruim aan kop in de eerste divisie. "We moeten ons eigen positiespel op orde hebben. Niet 45 minuten, maar het liefst 90 minuten. En dat we de compactheid voor mekaar hebben tegen een ploeg die zeker in de omschakeling gevaarlijk kan zijn."

Boy Deul-variant

Tegen NAC Breda (2-1 winst) koos Jonk voor een verrassing in de opstelling. Middenvelder Boy Deul werd als rechtsbuiten gepositioneerd om het positiespel kracht bij te zetten. Of die troef tegen Cambuur opnieuw wordt ingezet, laat Jonk in het midden. "Iedereen heeft bepaalde wapens die je kan inzetten en soms is dat dan complementair aan elkaar om kwaliteiten eruit te halen."