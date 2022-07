AZ en FC Volendam moeten over 2,5 jaar op zoek naar andere shirtsponsor

De inkt van de ondertekende contracten is nauwelijks opgedroogd of AZ en FC Volendam hebben te horen gekregen dat ze straks op zoek moeten naar een andere shirtsponsor. Het kabinet gaat het sponsoren van sportclubs door online gokbedrijven met ingang van 2025 verbieden.

AZ sloot deze zomer een vierjarig contract met Kansino als opvolger van Afas Software. FC Volendam ging onlangs voor drie jaar in zee met BetCity. AZ kon nog niet reageren op het nieuws uit Den Haag dat bekend is gemaakt door minister Weerwind voor Rechtsbescherming. De Alkmaarders zitten in het vliegtuig richting Griekenland waar morgen een oefenwedstrijd tegen Olympiakos Piraeus wordt gespeeld.

FC Volendam laat desgevraagd weten dat de club op dit moment niet veel meer kan zeggen dan dat ze 'de wetgeving volgen'. Toen de kersverse eredivisonist de opvolger van bouwbedrijf HSB presenteerde, meldde Volendam dat de club er door de overeenkomst met de nieuwe hoofdsponsor er financieel behoorlijk op vooruit ging. Bovendien zouden acties op online gokken alleen gericht zijn op fans van 18 jaar en ouder.

Met GG Poker had de voetbalclub al een ander gokbedrijf aan boord. Niet alleen shirtreclame is over 2,5 jaar veboden, ook reclameborden van deze bedrijven zijn dan niet meer toegestaan.

