Alkmaarsche Boys haalt topclubs in huis: "Ons complex leent zich hiervoor"

Voetbalclub Alkmaarsche Boys is deze zomer gastheer voor tal profclubs. Internationale teams AEK Athene, KRC Genk en KV Mechelen strijken voor een trainingskamp neer op het complex in Overdie en FC Volendam en FC Utrecht zullen er wedstrijden afwerken. "Ik kijk uit naar een aantal grote namen die hier op de velden spelen", zegt Martijn Beerepoot, die is ingevlogen als vrijwilliger.

Henk Veerman speelde namens FC Utrecht tegen het Belgische Genk - Foto: Martijn Beerepoot

"Wij hebben een complex dat zich leent voor het trainen met grote groepen. De velden liggen naast elkaar, dus we hebben een grote grasvlakte. Daarbij komt dat aan de andere kant de sportschool zit. Als zij de deuren openslaan, staan de spelers direct op het veld", vertelt Beerepoot. Daardoor hebben de clubs veel faciliteiten tot hun beschikking, maar soms hebben ze ook aanvullende eisen aan het terrein. "Genk wilde graag nog een extra kleedkamer. Ze hadden er al drie, maar wilden graag een vierde met twee massagetafels." Gastheer Vorig jaar was Alkmaarsche Boys ook gastheer voor een aantal clubs. Toen golden er nog coronamaatregelen en moesten veel oefenwedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Nu kan de amateurclub volledig uitpakken. "We zijn ongelooflijk trots. Als Alkmaarsche Boys willen we ons visitekaartje afgeven. Het ziet eruit als een romantische voetbalplek. Er komt ook bij kijken dat we proberen om de club financieel een zetje in de rug te geven", aldus Beerepoot.

Kleedkamer FC Utrecht Foto: Martijn Beerepoot

Het complex van VV Alkmaarsche Boys Foto: Martijn Beerepoot

KRC Genk Foto: Martijn Beerepoot

Cyriel Dessers (l) in duel met Ruben Kluivert van FC Utrecht Orange Pictures Volgende

Dankzij goede connecties weet de Alkmaarse vereniging meerdere topclubs te verleiden. Oud-voorzitter Michel Kuijpers had contact met een bureau dat trainingskampen belegt voor profclubs. Beerepoot: "Dat is vorig jaar begonnen met Anderlecht. Dat beviel zo goed, dat het dit jaar herhaald wordt." Het bedrijf heeft hotels voor de clubs in Alkmaar geregeld en betaald Alkmaarsche Boys ook een deel om alles te kunnen realiseren. Voor de overige inkomsten teert de club op consumpties en entreeprijzen.

Quote "Bij Volendam staat Wim Jonk aan het roer. Ik kijk ernaar uit om hem hier te ontvangen" Organisator Martijn Beerepoot

De organisatie rekent bij oefenwedstrijden op bezoekersaantallen tussen de 500 en 1.000. "Dat is wel wat anders dan de gemiddelde wedstrijd van Alkmaarsche Boys", laat Beerepoot weten. De gemeente Alkmaar heeft voor de oefenwedstrijden een vergunning afgegeven. Vanwege het aantal bezoekers gelden er ook verplichtingen waar Alkmaarsche Boys nu ineens rekening mee moet houden. "Sanitaire voorzieningen, meerdere nooduitgangen, een EHBO-post, stroomvoorziening richting het veld, noodaggregaat, beveiligers, vluchtroute voor ambulances. Dat is behoorlijk wat", zegt Beerepoot, die één van de vier vrijwilligers is die het hele circus regelt. "Daarbij helpen nog heel veel mensen bij de kaartverkoop, achter de bar. Het is best wel wat geregel." Wedstrijdspanning De eerstvolgende wedstrijd op het complex wordt aanstaande zaterdag afgewerkt. FC Volendam oefent dan tegen KRC Genk. "Ik vind het mooi dat Cyriel Dessers (vorig jaar Feyenoord - red.) op het veld staat. En bij Volendam staat Wim Jonk aan het roer. Ik kijk ernaar uit om hem hier te ontvangen. Op de selectielijst van FC Utrecht staan Adam Maher, Sander van der Streek en Mike van der Hoorn. Dat zijn ook grote namen. Ik voel ook een soort gezonde wedstrijdspanning, omdat we alles goed willen organiseren voor alle fans die komen", vertelt Beerepoot tot slot.