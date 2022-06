Trainer Wim Jonk wil sneller vooruit met FC Volendam: "We zijn geen speedboot, maar een olietanker geweest"

"We hadden vanaf het begin de intentie om samen door te gaan", zegt Jonk. "We zijn drie jaar geleden begonnen met een bepaalde visie en het is belangrijk dat we iedereen op dezelfde lijn hebben richting de toekomst. Daar hebben we het veel over gehad. Dat vind ik een belangrijke sleutel, want als dat anders wordt ingevuld, weet ik niet of ik langer had gebleven."