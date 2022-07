Na rampstart knokt AZ zich in oefenduel met PAOK terug tot gelijkspel

Het duel zou aanvankelijk met publiek worden gespeeld, maar gisteren maakte de club bekend dat de wedstrijd achter gesloten deuren zou worden gespeeld. Een tekort aan politiecapaciteit zorgde ervoor dat er geen fans welkom waren. Het handjevol genodigden zag AZ beroerd van start gaan. Andrija Zivkovic en Kargas Ioannis wisten doelman Peter Vindahl binnen het kwartier twee keer te verschalken.

AZ begon met de twee Grieken in de basis. Vangelis Pavlidis, die tegen PEC Zwolle ook het net wist te vinden, maakte in de 27e minuut gelijk. Daarmee bracht hij AZ weer terug in de wedstrijd. In de tweede helft stuurde Jansen elf nieuwe namen het veld in. Iman Griffith was na rust al dichtbij de gelijkmaker, maar halverwege de tweede helft zette hij de 2-2 op aangeven van Mayckel Lahdo op het scorebord.

AZ vertrekt vrijdag naar Griekenland waar het op zaterdag oefent tegen Olympiakos Piraeus

Opstelling AZ eerste helft: Vindahl, F. de Jong, Hatzidiakos, Dekker, Kerkez, Koopmeiners, Buurmeester, D. De Wit, Evjen, Pavlidis, Van Brederode.

Opstelling AZ tweede helft: Verhulst, Witry, Beukema, Schouten, M. de Wit, Midtsjø, Reijnders, Griffith, Lahdo, Duin, Barasi..